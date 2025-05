Já pode fazer o pedido do Subsídio Parental Alargado online

Agora, já pode fazer o pedido do Subsídio Parental Alargado na Segurança Social Direta, de forma simples, rápida e segura, sem necessidade de se deslocar a um Serviço de Atendimento.

O Subsídio Parental Alargado é uma prestação paga pela Segurança Social em Portugal, atribuída aos pais que optam por prolongar o período de licença parental após o subsídio parental inicial (normalmente de 120 ou 150 dias).

Características principais do Subsídio Parental Alargado

Destinatários : Mãe, pai ou ambos, desde que tenham beneficiado do subsídio parental inicial.

: Mãe, pai ou ambos, desde que tenham beneficiado do subsídio parental inicial. Duração : Até 3 meses consecutivos, no máximo.

: Até 3 meses consecutivos, no máximo. Valor : Corresponde a 25% da remuneração de referência.

: Corresponde a 25% da remuneração de referência. Condições : Deve seguir-se ao subsídio parental inicial (ou à licença inicial de 120/150 dias). Pode ser partilhado entre os dois progenitores ou gozado por apenas um. O gozo deste subsídio deve ser contínuo, sem interrupções.

:

Para solicitar este subsídio, aceda ao menu Família > Parentalidade > Registar Pedido > Subsídio Parental Alargado, e preencha toda a informação necessária. Após o registo é possível acompanhar o estado do pedido.

Esta nova funcionalidade foi desenvolvida no âmbito do PRR para registar as várias modalidades deste Subsídio, a tempo total ou parcial, com mais comodidade e eficiência, permitindo que se concentre no que realmente importa.