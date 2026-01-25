Voto antecipado nas Presidenciais 2026: inscrições já abertas

A poucas semanas da segunda volta das Eleições Presidenciais 2026, marcada para 8 de fevereiro, as inscrições para o voto antecipado em mobilidade arrancaram este domingo, 25 de janeiro, e vão estar abertas até quinta-feira desta semana. Saiba como se inscrever.

Aceda ao portal do voto antecipado para fazer a sua inscrição

Os eleitores recenseados em território nacional que queiram votar antecipadamente no dia 1 de fevereiro podem fazer o pedido online no portal oficial www.votoantecipado.pt ou por via postal, tudo até ao prazo limite de 29 de janeiro para alguns casos especiais.

No domingo anterior à eleição, os que se inscreverem deverão deslocar-se à mesa de voto antecipado no município que escolherem para exercer o seu direito de voto. Em todos os concelhos do continente e das Regiões Autónomas haverá pelo menos uma mesa disponível para este efeito.

Eleitores que estejam internados em hospitais ou que cumpram pena em estabelecimentos prisionais também podem votar antecipadamente, mas nesses casos a votação realizar-se-á entre 2 e 3 de fevereiro, em mobilidade, com a presença de um elemento da autarquia no local indicado.

Resumo dos prazos importantes