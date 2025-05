Por que motivo as janelas dos aviões são redondas?

Há decisões que parecem aleatórias ou meramente estéticas. Contudo, no caso das janelas dos aviões, os cantos arredondados, devem-se a questões de segurança. Entenda o motivo!

Apesar de não serem exatamente circulares ou ovais, os aviões comerciais, por exemplo, são forrados com janelas de cantos arredondados.

Viajando muito ou não, é possível que já tenha reparado nos cantos arredondados das pequenas janelas dos aviões.

Contrariamente às janelas de casa, por exemplo, que podem normalmente ter a forma que o proprietário quiser, as dos aviões têm de seguir regras - não fossem eles tirar as rodas do chão para viagens tecnicamente desafiantes.

Conforme explicado, se as janelas dos aviões não tivessem os cantos arredondados, estilhaçar-se-iam.

Janelas dos aviões precisam dos cantos arredondados

Por viajar no ar, a centenas de quilómetros por hora, movendo-se através de diferentes partes da atmosfera, a pressão a que um avião é sujeito é colossal.

Aparentemente, os ângulos retos não lidam bem com essa pressão, algo que se percebeu logo que os aviões a jato começaram a ser concebidos. Na altura, concluiu-se que as janelas retangulares normais não seriam suficientes para aguentar a pressão.

Afinal, os cantos destas janelas funcionam como pontos de alta pressão que causariam tanta tensão nas janelas que elas estilhaçar-se-iam.

Apesar da conclusão, dois voos do avião a jato "de Havilland Comet" terão sido mortais, em 1954, graças à quebra de janelas retangulares. Consequentemente, no total, morreram 56 passageiros, bem como a tripulação.

Com as janelas arredondadas, a pressão não se acumula num ponto específico, permitindo que se disperse uniformemente por toda a janela.

Isto permite que o vidro resista a todas as muitas mudanças de pressão pelas quais um avião passa durante uma viagem.