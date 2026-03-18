Portugal vai ver o Sol “desaparecer” em 2026! Saiba quando é

Portugal vai ser palco de um dos fenómenos astronómicos mais marcantes das últimas décadas. Este ano o país poderá assistir a um eclipse total do Sol, um espetáculo raro que promete transformar o dia em noite… ainda que por breves instantes.

Eclipse Total acontece a 12 de agosto de 2026

A totalidade (100%) será visível apenas numa faixa muito específica do país, sobretudo no nordeste, com destaque para o distrito de Bragança. No restante território, incluindo cidades como Lisboa e Porto, o fenómeno será parcial, mas ainda assim impressionante (com mais de 90% do Sol encoberto). Tudo acontecerá no dia 12 de agosto de 2026.

Ao contrário do que muitos possam pensar, a fase de totalidade não irá durar muito segundo informações. De acordo com especialistas, o fenómeno demorará cerca de 20 a 30 segundos em Portugal.

De relembrar que o último grande eclipse total visível na Europa aconteceu em 2006 (há 20 anos). Em Portugal, fenómenos desta magnitude são raros e altamente localizados.