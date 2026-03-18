Roupas inteligentes com energia solar podem monitorizar a sua saúde

A evolução dos "vestíveis" poderá estar prestes a dar um salto significativo. Investigadores estão a explorar o potencial das chamadas roupas inteligentes, tecidos capazes de monitorizar sinais vitais em tempo real e que podem vir a transformar a forma como acompanhamos a saúde no dia a dia.

Ao contrário dos dispositivos tradicionais, estes têxteis são leves, flexíveis e integram sensores diretamente no tecido, tornando a utilização mais confortável e praticamente impercetível.

MXenes: o material que pode mudar tudo

No centro desta investigação estão os MXenes, uma classe de materiais bidimensionais compostos por metais e com propriedades microscópicas únicas. Estes podem ser aplicados ou impressos diretamente nos tecidos, conferindo-lhes capacidades avançadas.

Segundo o estudo, os MXenes conseguem medir parâmetros como temperatura corporal, pressão arterial e frequência cardíaca. Além disso, apresentam propriedades antimicrobianas, o que os torna especialmente interessantes para utilização em ambientes hospitalares.

Esta combinação permite não só monitorizar o estado de saúde do utilizador, mas também reduzir o risco de contaminação bacteriana, um problema frequente em têxteis médicos.

Monitorização contínua e alerta em tempo real

Uma das grandes vantagens destas roupas inteligentes é a possibilidade de monitorização contínua. Os dados recolhidos podem ser analisados em tempo real, permitindo que médicos e profissionais de saúde recebam alertas imediatos caso sejam detetadas irregularidades.

Isto pode ser particularmente útil para doentes crónicos ou em recuperação, reduzindo a necessidade de equipamentos externos e melhorando a resposta clínica.

Além disso, os tecidos podem reagir a alterações do corpo, ajudando, por exemplo, a regular a temperatura corporal.

Energia solar integrada e novas funcionalidades

Outro ponto diferenciador é a capacidade de geração de energia. Ao contrário de muitos wearables atuais, estas roupas inteligentes podem ser alimentadas por energia solar.

A energia captada pode não só alimentar os sensores, como também ser armazenada. No futuro, poderá ser possível carregar dispositivos como smartphones diretamente através da roupa, funcionando como uma espécie de power bank vestível.

Esta abordagem elimina a dependência de baterias tradicionais e aumenta a autonomia do sistema.

Desafios ainda por ultrapassar

Apesar do potencial, existem limitações. Os MXenes perdem eficácia quando expostos ao oxigénio ou à água, o que levanta questões sobre a durabilidade após várias lavagens.

Além disso, o processo de produção destes materiais ainda não é totalmente sustentável, exigindo elevados consumos energéticos.

Os investigadores estão, no entanto, a trabalhar em soluções que reduzam a oxidação e permitam utilizar materiais biodegradáveis, aumentando a durabilidade e sustentabilidade destas tecnologias.

Um futuro vestível mais inteligente

As roupas inteligentes representam uma convergência entre tecnologia, saúde e sustentabilidade. Embora ainda em fase de investigação, o seu potencial é claro: transformar o vestuário em ferramentas ativas de monitorização e proteção da saúde.

Se os desafios atuais forem superados, poderemos estar perante uma nova geração de wearables, mais integrada, mais confortável e muito mais poderosa.