Passatempo 20 anos Pplware: ganhe um Pro Superlight da Logitech

Em mês de aniversário, os prémios continuam a ser para o leitor ou leitora com mais sorte. Em parceria com a Logitech, temos um Pro Superlight para oferecer, um rato com 63 gramas, sem fios e de baixa latência LIGHTSPEED. Tente a sua sorte!

Com 125 mm de altura, 63,5 de largura e 40 mm de profundidade, este rato promete conforto e rapidez, potencializada, esta última, pelo deslizamento suave.

Além disso, com 63 g de peso, assegura ser o mais leve de todos os tempos.

Equipado com tecnologia LIGHTSPEED sem fio e compatível com POWERPLAY, possui cinco botões e uma resolução 100 – 25.600 DPI, prometendo uma conectividade robusta.

Mais, o sensor HERO 25K exclusivo da Logitech G fornece precisão, velocidade e consistência "incomparáveis".

A bateria assegura até 70 horas de movimento constante, sendo o rato compatível com Windows e macOS.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visite e siga a página da Logitech no Instagram. 2 - Subscreva a newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos qual a característica que mais aprecia neste Pro Superlight da Logitech. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 11 de maio às 12h e termina no dia 18 de abril às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

