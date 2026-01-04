BYD avisa concorrentes: na indústria automóvel, copiar já não é suficiente!

Um responsável da BYD defendeu que a inovação é essencial para a sobrevivência da indústria automóvel, alertando que, sem novos avanços tecnológicos, os concorrentes acabarão por não ter nada para copiar.

A indústria automóvel atravessa um período de transformação acelerada, impulsionada pela eletrificação, novas soluções de mobilidade e uma competição cada vez mais aguerrida entre as marcas tradicionais e emergentes.

Enquanto os veículos elétricos e híbridos ganham espaço nos mercados globais, as empresas são confrontadas com o desafio de inovar de forma contínua, por forma a não perder relevância.

Neste contexto, a BYD destaca-se como um exemplo de aposta estratégica na investigação e desenvolvimento, defendendo que a inovação constante não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade para garantir que os concorrentes não tenham apenas algo para copiar.

Cultura interna de investigação

Numa entrevista ao Dongfang Caijing, o diretor-geral de Marca e Relações Públicas do Grupo BYD, Li Yunfei, falou sobre a cultura interna de investigação da empresa e sobre a forma como a inovação tem moldado a evolução da indústria.

Segundo Li, anteriormente, alguns rivais começaram por criticar as opções técnicas da BYD, acabando, depois, por estudá-las e, no fim, tentar replicá-las.

Este ciclo levou a debates internos sobre o valor de continuar a inovar quando os resultados são rapidamente copiados, conforme citado pelo CarNewsChina.

Ainda assim, a conclusão foi clara: sem inovação original, deixaria de existir qualquer base para imitação.

Avanços tecnológicos de destaque

O responsável da fabricante chinesa deu como exemplo o sistema de carregamento ultrarrápido, apresentado pela BYD na primeira metade de 2025.

Na sua perspetiva, a indústria avança através de um processo competitivo em que diferentes empresas exploram novos indicadores e orientações técnicas.

A liderança muda ao longo do tempo e, geralmente, os concorrentes conseguem igualar determinados avanços passados um a três anos.

O diretor-geral de Marca e Relações Públicas do Grupo BYD recordou, também, várias áreas em que a BYD assumiu uma posição pioneira, como as baterias de fosfato de ferro e lítio, a Tecnologia DM‑i e os motores síncronos de ímanes permanentes.

Na entrevista, sublinhou que estas apostas resultaram de investigação de longo prazo e não de decisões orientadas apenas por tendências imediatas de mercado.

Envolvimento do fundador da BYD como fator-chave

Outro ponto destacado foi o envolvimento direto do fundador e presidente da empresa, Wang Chuanfu, no desenvolvimento tecnológico.

Segundo Li Yunfei, Wang participa regularmente em reuniões técnicas e estratégicas ao longo de todo o dia, contribuindo para decisões fundamentais através de discussões de engenharia aprofundadas, em vez de sessões centradas exclusivamente no marketing ou no planeamento comercial.

Durante essas reuniões, Wang explica frequentemente princípios técnicos com base em conceitos de física e química.

De acordo com Li Yunfei, esta abordagem baseada em princípios fundamentais é aplicada, também, a problemas práticos, como a avaliação da capacidade das redes elétricas no planeamento de infraestruturas de carregamento rápido.

BYD aposta em patentes

A aposta na investigação comprova-se, também, pelos registos de patentes. Em dezembro de 2025, documentos publicados pela Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China, citados pelo mesmo órgão de comunicação, revelaram quatro patentes da BYD relacionadas com motores síncronos de ímanes permanentes de fluxo variável.

Estas descrevem métodos para ajustar dinamicamente o fluxo magnético, melhorando a eficiência em diferentes condições de funcionamento e representando mais um avanço no design dos sistemas de tração elétrica.

A concorrência na indústria automóvel

Segundo Li Yunfei, a BYD espera que futuras inovações continuem a atrair atenção e imitação por parte do setor, tendo em conta que as encara como um resultado normal da concorrência.

Para a BYD, este processo contribui para o desenvolvimento global da indústria e não deve ser encarado como uma questão de exclusividade tecnológica.

Estas declarações surgem num debate mais amplo sobre liderança e competição tecnológica na indústria automóvel chinesa.

Relatos anteriores já tinham apontado que, numa fase inicial do mercado, algumas fabricantes chinesas, incluindo a BYD, lançaram modelos com elementos de design exterior semelhantes aos de marcas estrangeiras estabelecidas.

Assim sendo, a posição da BYD reforça a ideia de que a inovação contínua é vista não apenas como uma vantagem competitiva, mas como um motor essencial para o progresso de todo o setor.

Ao manter um forte investimento em investigação e desenvolvimento, a empresa acredita que continuará a definir referências tecnológicas, mesmo sabendo que estas acabarão por ser seguidas por outros.

