Novidades no Prime Video para janeiro de 2026

Não foram só as pessoas que se renovaram neste novo ano. Janeiro traz com ele novidades para o catálogo do Prime Video, com uma série de estreias que prometem captar a atenção dos espectadores desde os primeiros dias do mês, oferecendo motivos de sobra para agarrar o comando e explorar o que há de mais recente na plataforma.

A Amazon preparou novidades fresquinhas a serem disponibilizadas neste início de ano.

Além das habituais estreias incluídas nos planos, o Prime Video tem novidades pagas, nomeadamente os filmes O Sobrevivente e O Telefone Preto 2.

As séries Mary & George, Devil in Disguise e Segredos de Família ficam, também, disponíveis.

Mais uma vez, os entusiastas do desporto poderão acompanhar a NBA pela plataforma, com vários jogos a serem exibidos.

Calendário NBA em dezembro 3 de janeiro 00:30 - Atlanta Hawks vs. New York Knicks

03:00 - Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors 4 de janeiro 20:00 - Indiana Pacers vs. Orlando Magic 10 de janeiro 18:00 - Minnesota Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers 15 de janeiro 19:00 - Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks

00:30 - Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets 03:00 - New York Knicks vs. Golden State Warriors 18 de janeiro 17:00 - Dallas Mavericks vs. Brooklyn Nets 23 de janeiro 00:00 - Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks

03:00 - Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets 24 de janeiro 00:00 - Houston Rockets vs. Detroit Pistons

02:30 - Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder 25 de janeiro 20:30 - Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies 30 de janeiro 00:00 - Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards

02:30 - Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves 31 de janeiro 20:00 - San Antonio Spurs vs. Atlanta Hawks

Dia 2 - Der Tiger (filme)

Cinco soldados alemães, a bordo de um tanque Tiger, partem numa missão secreta longe da linha da frente e, sob o efeito de metanfetamina, enfrentam uma jornada sombria rumo ao desconhecido.

Dia 2 - Sigue mi voz (filme)

Após passar 76 dias isolada em casa devido a uma crise mental, Klara passa os dias a ouvir o seu programa de rádio favorito e questiona-se se é possível apaixonar-se por alguém que só conhece pela voz.

Dia 2 - Herege (filme)

Duas jovens missionárias ficam presas na casa de um homem misterioso e são obrigadas a participar num jogo perturbador que põe à prova a sua fé e todas as suas crenças.

Dia 2 - Último Alvo (filme)

Um gangster envelhecido tenta reconciliar-se com os filhos e corrigir os erros do passado, mas o submundo do crime recusa-se a libertá-lo da sua influência.

Dia 5 - Spring Fever (série)

Após deixar Seul, Yun Bom muda-se para Sinsu para recomeçar como professora e, de uma postura fria e distante, acaba por abrir o coração ao conhecer Seon Jae Gyu.

Dia 7 - Beast Games: 2.ª Temporada (série)

Nesta temporada, os participantes de Beast Games enfrentam um desafio inovador inspirado em Survivor, que combina estratégia, obstáculos físicos e reviravoltas, unindo o universo dos criadores de conteúdo à televisão tradicional.

Dia 9 - Pelayo. Além do limite (série)

Guiado por especialistas das forças policiais, Pelayo acompanha de perto os desafios no combate às constantes inovações do tráfico de droga ao longo da rota da cocaína, culminando numa operação de alto nível na Colômbia, o principal produtor desta droga.

Dia 11 - Kraven, o Caçador (filme)

A relação conturbada com o pai leva Kraven numa jornada de vingança brutal que o transforma num dos caçadores mais temidos do mundo.

Dia 11 - O Gerente da Noite: 2.ª Temporada (série)

Um gerente noturno de hotel no Cairo é recrutado para se infiltrar no círculo de um perigoso traficante de armas.

Dia 19 - Preparation for the Next Life (filme)

Após ser libertada de um centro de detenção, Aishe, uma imigrante uigur sem documentos, muda-se para Nova Iorque em busca de um recomeço, tentando fugir dos seus traumas.

Dia 19 - Ninguém Como Tu: 2.ª Temporada (série)

Depois do enorme sucesso da 1.ª temporada do remake em formato série, a história que marcou a ficção nacional regressa já no início do próximo ano. Nesta nova fase, o enredo ganha contornos ainda mais misteriosos, com o mote central a girar em torno da morte de António.

Dia 20 - Steal (série)

A história acompanha o assalto do século durante um dia normal numa empresa de investimentos em fundos de pensão, com a funcionária Zara no centro da ação.

Dia 22 - Emilia Pérez (filme)

No México, uma advogada recebe uma proposta inesperada para ajudar um temido chefe de cartel a abandonar o crime e desaparecer, permitindo-lhe tornar-se a mulher que sempre sonhou ser.

Dia 28 - Dupla Perigosa (filme)

Dois meios-irmãos, um detetive impulsivo e outro disciplinado, unem-se para investigar o assassinato do pai no Havai, embarcando numa perigosa jornada para desmascarar uma conspiração.

Dia 30 - Vaka (série)

Uma epidemia de insónia mergulha Estocolmo no caos, enquanto um primeiro-ministro, uma enfermeira e uma adolescente tentam proteger aqueles de quem gostam.