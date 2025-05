Tronsmart Halo 300: coluna de 240W para agitar qualquer ambiente de festa

A Tronsmart volta a dar música ao mundo com o lançamento da nova Halo 300, uma coluna portátil de alta potência pensada para festas, eventos ao ar livre e qualquer momento em que a animação seja prioridade.

Com 240W de som e funcionalidades criadas para transformar qualquer espaço num verdadeiro palco, a nova Halo 300 junta portabilidade, potência e espetáculo visual, tudo num só equipamento.

Som épico em todas as direções

A Halo 300 oferece uma experiência sonora envolvente graças ao seu sistema acústico de 2.2 canais, com dois woofers de 8", médios de 3" e tweeters de 2,25", que asseguram clareza em todas as frequências. O resultado são graves potentes, agudos cristalinos e médios bem definidos, tudo isto com uma intensidade sonora de até 111 dB, capaz de encher um pavilhão ou um quintal inteiro.

Com tweeters angulados a 270 graus, o som é projetado para os lados, criando um palco sonoro imersivo mesmo em ambientes abertos. Além disso, a função SoundPulse amplifica os graves para aquele efeito de “sentir a música no corpo”.

Leva a festa contigo

Apesar da potência, a mobilidade não foi esquecida. A Tronsmart Halo 300 conta com rodas robustas e uma pega retrátil, permitindo ser transportada como se fosse uma mala de viagem — ideal para deslocações rápidas entre a sala, o jardim ou até para a praia.

E porque uma festa não vive só de som, a Halo 300 inclui 5 modos de iluminação LED dinâmicos que reagem à música, criando ambientes visuais vibrantes. As luzes “dançam” ao ritmo do som, misturando-se com o pôr do sol ou com o brilho da pista de dança.

Microfones, guitarras e até efeitos de público

Mais do que um altifalante, a Halo 300 é uma plataforma de espetáculo. Possui entradas para microfone, guitarra e até ligação XLR para DJs, permitindo concertos improvisados, karaokes ou sessões acústicas. Para dar ainda mais vida ao ambiente, é possível incluir efeitos de som ambiente, como aplausos, gritos ou assobios, com um simples toque.

E se uma unidade não chega? Basta emparelhar duas Halo 300 para som estéreo, ou mais de 100 unidades para uma experiência de festa verdadeiramente monumental.

Personalização total com a app Tronsmart

Com a app oficial da Tronsmart, o utilizador pode personalizar o equalizador (EQ) e ajustar o som ao seu gosto, quer esteja a ouvir jazz, EDM ou podcasts. Também é possível controlar os efeitos de luz, a reprodução de música e outras definições diretamente do telemóvel.

E como não podia faltar, a Halo 300 inclui uma porta USB-A para carregamento de dispositivos móveis, permitindo manter o telemóvel com bateria mesmo nas festas mais longas.

Até 20 horas de diversão

A bateria interna garante até 20 horas de autonomia, suficiente para um dia e uma noite de festa sem parar. O carregamento é feito através de porta de energia dedicada, com proteção contra sobrecarga e utilização prolongada.

Preço e disponibilidade

A nova coluna Tronsmart Halo 300 estará disponível em junho de 2025, com um preço de lançamento de 349,99€ (IVA incluído). Poderá ser adquirida através do site oficial da Tronsmart e em plataformas como Amazon, AliExpress, Geekbuying, entre outras.

Se procura uma coluna portátil com som potente, visual apelativo e portabilidade real, a Halo 300 da Tronsmart é a escolha acertada. Com funcionalidades pensadas para festas grandes ou pequenas, interiores ou exteriores, este modelo eleva qualquer reunião a um novo nível de energia.

Tronsmart Halo 300