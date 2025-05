Novos Logitech G522: som imersivo, conforto superior e estilo para dominar o jogo

A Logitech G anunciou hoje o lançamento dos seus novos auscultadores, os Logitech G522 Gaming Headset. Este novo produto integra a premiada série G5 e foi concebido para “elevar a tua experiência de jogo e a expressão pessoal”, conforme comunicado pela empresa.

Chegaram os novos Logitech G522

Os G522 surgem como uma evolução dos populares auscultadores G733, mantendo uma semelhança familiar, mas introduzindo um “design renovado e sofisticado”. As alterações incluem curvas mais suaves e um perfil mais elegante, refletindo uma abordagem moderna ao desempenho e estilo.

O design foi um ponto central no desenvolvimento. Esta atenção reflete-se no conforto, um aspeto melhorado com base no feedback da comunidade. As proteções auriculares apresentam agora um formato mais largo e espuma viscoelástica adicional, envoltas num novo tecido mais suave e durável.

A banda de suspensão ajustável foi redesenhada para assentar de forma mais plana e uniforme na cabeça, com materiais reforçados e melhorias na respirabilidade. Os auscultadores foram testados para garantir conforto mesmo a utilizadores com óculos ou brincos.

Som, conforto e estilo para dominar

No que diz respeito ao desempenho sonoro, os G522 estão equipados com os novos drivers PRO-G sincronizados, que, segundo a Logitech G, proporcionam o som mais fiel da marca, com processamento digital de 48 kHz/24-bit para “uma imersão e precisão inigualáveis”. A empresa destaca que detalhes como passos distantes ou recarregamentos de armas serão ouvidos com clareza cristalina. A comunicação não foi esquecida, com um microfone de 48 kHz/16-bit dotado da tecnologia BLUE VO!CE, que permite personalizar o som com filtros em tempo real.

Os novos auscultadores oferecem conectividade em três modos: LIGHTSPEED sem fios, Bluetooth e USB-C, assegurando transições fluidas entre PC, consola e dispositivos móveis. A personalização é facilitada pelo software G HUB e pela aplicação móvel Logitech G, que permitem ajustar o equalizador de 10 bandas, a iluminação LIGHTSYNC RGB e as configurações do microfone, com a possibilidade de guardar até três perfis diretamente nos auscultadores.

A Logitech G também realçou o seu compromisso com a sustentabilidade, informando que os G522 são produzidos com 27% de plástico reciclado pós-consumo e alumínio de baixo carbono. Os Logitech G522 estão disponíveis em preto e branco no site LogitechG.com e em retalhistas selecionados, com um preço de venda ao público recomendado de 169€.