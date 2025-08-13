Ford introduz plataforma de produção de elétricos! Promete veículos muito mais baratos

A Ford está a preparar uma ofensiva no mercado de veículos elétricos (VE), apostando numa nova plataforma modular concebida para reduzir custos e acelerar a produção. Esta estratégia tem como objetivo competir diretamente com os fabricantes chineses, que dominam o setor com propostas muito competitivas.

Ford apresenta plataforma para desafiar a concorrência chinesa

A Ford prepara-se para lançar uma nova plataforma universal para VE que servirá de base a uma nova gama de modelos. O primeiro será uma pick-up elétrica de tamanho médio, que poderá recuperar o nome histórico Ranchero. O principal objetivo desta nova arquitetura é simplificar radicalmente o processo de fabrico, utilizar menos componentes e, consequentemente, reduzir o custo final para o consumidor.

Lisa Drake, vice-presidente de programas de plataformas tecnológicas e sistemas de VE da Ford, já tinha afirmado que o objetivo é equiparar a estrutura de custos dos fabricantes chineses.

Esta plataforma é, portanto, a peça central da estratégia global da marca para a próxima década, sendo suficientemente versátil para suportar uma vasta gama de carroçarias, incluindo veículos familiares de três filas de assentos.

A ambição da Ford é clara: oferecer um custo de posse ao longo de cinco anos inferior ao de um Tesla Model Y usado com três anos. Para o conseguir, os veículos construídos sobre esta nova base terão cerca de 20% menos peças do que um automóvel convencional, passarão por menos estações na linha de montagem e o seu tempo de produção será reduzido em aproximadamente 15%.

Um dos exemplos mais práticos desta simplificação é a otimização da cablagem. A futura pick-up de tamanho médio, por exemplo, terá um chicote elétrico 1200 metros mais curto e 10 kg mais leve do que o de um Mustang Mach-E. Esta redução de complexidade poupa dinheiro em materiais e diminui o tempo e a mão de obra necessários para a montagem.

Desempenho e prazer de condução não foram esquecidos

Apesar do foco na eficiência de custos, a Ford garante que o desempenho e a experiência de condução serão prioritários. A marca sublinha que os novos modelos beneficiarão de um centro de gravidade baixo, graças à localização da bateria, do binário instantâneo dos motores elétricos e de uma "engenharia de chassis obsessiva" que os tornará divertidos de conduzir.

Curiosamente, a Ford destaca que a pick-up elétrica terá uma downforce significativa, um pormenor técnico raramente associado a este tipo de veículo.

Doug Field, diretor de VE, digital e design da Ford, explica a filosofia:

Inspirámo-nos no Model T - o carro universal que mudou o mundo. Aplicámos engenharia de base, levando os limites da física ao máximo para o tornar divertido de conduzir e competitivo em termos de preço. Esta não é uma abordagem antiquada e simplista.

A futura pick-up elétrica da Ford tem um preço de entrada estimado em cerca de 30.000 dólares e a sua produção está agendada para 2027 na fábrica de Louisville, que será modernizada com um investimento de 2 mil milhões de dólares.

A alimentar esta nova geração de elétricos estarão baterias com células prismáticas de fosfato de ferro-lítio (LFP), codesenvolvidas com a gigante CATL. Esta química de bateria é mais económica e menos dependente de recursos escassos como o cobalto, em comparação com as baterias NMC (níquel-manganês-cobalto).

Embora não ofereçam a maior autonomia do mercado, as baterias LFP possuem outras vantagens técnicas, como uma maior durabilidade e segurança.

