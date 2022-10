A Google tem estado a dar uma atenção especial à sua app de mensagens para o Android. Este cuidado não é inocente e pretende mostrar aos utilizadores que esta é a solução de facto para a troca de mensagens, em especial num ambiente seguro.

Para a tornar ainda melhor, a gigante das pesquisas resolveu trazer mais algumas novidades, em especial para criar uma solução mais interessante. Estas estão focadas na ideia de tornar a app Mensagens melhor e mais interessante de usar.

A Google tem estado a apostar na RCS como a forma de tornar as mensagens mais seguras e protegidas. Isso tem levado a que surjam embates contra a Apple, que se recusa a implementar este elemento que se entende ser essencial, pelo menos aos olhos da criadora do Android.

As novidades da app Mensagens elevam agora ainda mais esta proposta e trazem algo que até agora não existia de forma direta no sistema. Temos assim a possibilidade de usar emojis para reagir às mensagens de forma transversal, seja no Android ou no iOS.

Há também a possibilidade de criar lembretes para o envio de mensagens essenciais e que o utilizador precisa recordar. Basta definir a data e a hora, e a app Mensagens do Android vai lembrar ao utilizador do que tem de realizar.

Para marcar as mensagens mais importantes, os utilizadores passam a poder marcar com uma estrela. Assim, estas ficam acessíveis de forma direta, sem terem de percorrer todas as conversas para encontrar mais importantes e que o utilizador quer recordar ou aceder diretamente.

Quem quiser pode passar a responder diretamente a um utilizador dentro de uma conversa de grupo, tornando assim a comunicação mais direta. Toda a informação relevante passa a ser detetada e apontada para o utilizador usar funções extras, como uma chamada, um mapa ou um email.

A tudo isso é adicionada uma mudança de imagem importante. O ícone associado mostrará ao utilizador a alteração e que está já na nova versão com todas as novidades. Todas as melhorias servem então para tornar as mensagens no Android mais úteis e muito mais interessantes, ajustadas também aos dias de hoje.