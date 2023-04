A Huawei sempre se mostrou revolucionária nos conceitos e agora volta a mostrar essa sua vertente com o Watch Buds. Este smartwatch tem uma surpresa dentro de si e que será do agrado de todos. Finalmente temos apenas um dispositivo que une um relógio e uns auscultadores. O Pplware acabou de o meter no pulso e é hora de o conhecer.

Com uma presença cada vez mais forte no mercado dos smartwatches, a Huawei tem procurado inova e criar diferença para os seus clientes. Isso tem sido visto nos novos modelos e agora chegou a um patamar único. Diferente de tudo o que a concorrência oferece, surge o novo Huawei Watch Buds.

Este relógio inteligente tem espaço para albergar uns buds (auscultadores), que assim estão sempre disponíveis para serem usados. Consegue unir uma linha clássica de um smartwatch com uma proposta tecnológica de ponta, como são estes auscultadores.

Estando dentro do relógio, estes buds ficam em primeiro lugar arrumados e em segundo lugar sempre acessíveis e prontos a serem usados. A somar a isso, é ali que são carregados e geridos. É o casamento perfeito entre forma e função, sempre no pulso do utilizador.

A Huawei com o Watch Buds não quis criar apenas uma proposta visual e conceptual. Por isso este é um relógio e uns buds plenamente funcionais e para usar no dia a dia. As funcionalidades que nos habituámos a ter nos relógios da marca estão presentes. A isso soma-se a parte do áudio.

No que toca à utilização, este relógio segue muito do que a Huawei nos habituou. Temos presente uma bateria que a marca garante oferecer 14 dias de utilização. A qualidade de construção é também um tema que a marca procura garantir e isso vê-se imediatamente neste smartwatch.

No campo dos pormenores temos algumas curiosidades. Os buds nunca vão cair do relógio por estarem presos magneticamente ao seu ponto de ancoragem. Também há a vantagem de poderem ser usados de forma aleatória, podendo o esquerdo ser colocado no ouvido direito e o oposto. A qualidade de som nunca fica comprometida.

Curiosamente, e ao contrário do esperado, este relógio não é grande demais ou excessivamente pesado. Chega ao ponto de numa primeira análise não ser possível perceber a presença do compartimento dos buds. Apenas quando se carrega no botão a parte superior é elevada e este componente fica acessível

Os buds presentes são de reduzidas dimensões, mas não é por isso que são de qualidade inferior. Garantem o já habitual ANC, que a quase totalidade das propostas da Huawei têm. Além disso, e este é um ponto curioso, estes não têm qualquer controlo presente.

Esta aparente lacuna da Huawei foi para garantir o tamanho mínimo dos buds e tratada de forma genial pela marca. Para controlar os buds bastará tocar em pontos específicos do corpo (orelha - nas aurículas) e ele assume o que o utilizador quer realizar.

Sendo controlados pelo smartwatch, estes auscultadores podem ter toda sua informação no smartwatch. As próprias faces de relógio contam agora com a carga da bateria de cada um e até permitem encontrá-los diretamente por ali.

Claro que todo a parte de saúde e bem-estar continua presente neste Huawei Watch Buds. Pode ser usado para desporto, com muitas modalidades presentes. Os sensores garantem também uma monitorização constante do utilizador.

O Huawei Watch Buds já está à venda em Portugal, podendo ser comprado na loja online da marca . Este é sem qualquer dúvida um conceito único e que marca uma realidade nova para qualquer smartwatch. Une dois elementos que muitos usam já, agora num único dispositivo, sempre pronto a ser usado.

O Pplware vai agora explorar ao máximo este par e trazer-lhe todas os seus pontos fortes. Deixem as vossas questões nos comentários sobre o Huawei Watch Buds e sobre o conceito que temos em mãos.

