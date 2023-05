Google revelou o Pixel 7A, o seu smartphone mais acessível

Muito mais que pesquisa e serviços, a Google está a ganhar espaço como fabricante de smartphones. A sua mais recente proposta é o Pixel 7a, o seu modelo mais acessível, mas que traz todas as capacidades que a marca nos habituou.

Há já algum tempo que se fala do Pixel 7a como o próximo smartphones da Google. Este smartphone tem um design que cada vez se torna mais difícil de distinguir do modelo de topo, o Pixel 7 lançado no outono passado. Para se distinguir da concorrência, o Pixel 7A, traz um ecrã de elevada atualização, carregamento sem fios e uma câmara atualizada.

Assim como o modelo padrão, o Pixel 7A possui uma barra de alumínio onde estão as câmaras e barras laterais de metal. Tem no seu centro o SoC Tensor G2 do Pixel 7 e 7 Pro, o que significa que pode trazer as mesmas capacidades de software.

Introducing #Pixel7a, the newest A-Series device that meets our helpfulness standards and more, including an upgraded camera, the power of Google Tensor G2 and high class performance inside and out. Pixel 7a is available starting today. #GoogleIO pic.twitter.com/yptoXGaPzv — Google (@Google) May 10, 2023

O ecrã OLED 1080p de 6,1 polegadas pode funcionar a até 90 Hz, e ter animações mais suaves. Isso coloca-o numa posição de destaque em relação aos telefones de outras marcas. O Pixel 7A vem com 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM e será oferecido em três cores: cinza escuro, branco, azul e coral.

A câmera traseira principal é agora de 64MP, o torna 72% maior do que no 6A e pode capturar 44% mais luz. Oferecer carregamento sem fio e pode atingir 7,5 watts quando colocado em um Pixel Stand ou carregador Qi compatível. O seu preço é de 499 dólares.