O Wear OS está a ser reinventado pela Google e esse processo começou no ano passado. Agora, e depois de muitas novidades, surge mais uma importante. A Google revelou na I/O que o WhatsApp vai chegar ao smartwatches com Wear OS já no verão.

A novidade estava já a ser avançada desde ontem. O WhatsApp quer alargar a sua presença nos dispositivos e escolheu agora o Wear OS como o seu próximo alvo para se expandir. Quer dar a qualquer smartwatch com o Wear OS 3 a melhor experiência.

Ainda não se sabe muito sobre como esta integração será feita, mas do que Google revelou, será aplicável apenas À versão mais recente do seu sistema, o Wear OS 3. Isso vai assim garantir acesso direto ao Galaxy Watch 5 e ao Pixel Watch.

Staying connected is about to get easier with @WhatsApp for #WearOS arriving this summer.



You’ll be able to start new conversations, reply by voice and take calls – all without needing to take out your phone. #GoogleIO pic.twitter.com/qPIG7QKNSc