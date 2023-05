Blackview acaba de anunciar um novo rugged phone BV9300 e os AirBuds 10 Pro

O novo Blackview BV9300 apresenta-se ao mercado como um novo smartphone robusto, de enorme bateria e ainda com um medidor de distâncias a laser de longo alcance. Para complementar a oferta, ainda apresentou uns novos earbuds Blackview AirBuds 10 Pro, com cancelamento de ruído e muita tecnologia.

O novo rugged phone BV9300

O Blackview BV9300 acaba de ser colocado no mercado. Este novo smartphone robusto vem aumentar a oferta de uma das mais relevantes marcas do setor.

O BV9300 além de uma lanterna potente de 100 lúmens, ainda oferece um laser para medir distâncias até 40 metros. Essa adição, faz deste telemóvel uma máquina essencial para muitos trabalhos, ainda mais quando aliado às suas características de robustez, inscritas não só na estrutura, mas também nas certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Segundo a fabricante, o laser tem uma precisão de 1mm e um tempo de resposta de apenas 0,3 segundos. Seja para medir comprimentos, áreas e volumes durante a decoração interna e instalação de móveis, seja para medir distâncias seguras durante desportos radicais ao ar livre ou situações de sobrevivência a incêndios, o BV9300 é adequado para uma variedade de aplicações.

Basta pressionar o botão de atalho personalizado para aceder rapidamente o medidor de distâncias e começar o trabalho. Colocando a segurança e a praticidade do utilizador em primeiro lugar, o BV9300 é a escolha ideal para quem precisa medir distâncias com rapidez e precisão no dia a dia.

Uma enorme bateria e o desempenho

A bateria do BV9300 é outro dos fatores-chave deste smartphone uma vez que se apresenta com uma enorme capacidade de 15030 mAh. Quase o equivalente a 4 smartphones convencionais. Além da grande autonomia, carrega a 33W e ainda permite carregar outros dispositivos com recurso ao chamado carregamento reverso, sejam smartphones, consolas, relógios, earbuds ou outros equipamentos semelhantes.

O Blackview BV9300 está a ser lançado com um processador Helio G99, com 12 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 21 GB com recurso ao armazenamento interno que é de 256 GB.

O ecrã com proteção Gorilla Glass 5 tem 6,7", resolução de 1080 x 2388 píxeis, brilho de 500 nits e ainda uma taxa de atualização até 120 Hz e taxa de resposta ao toque de 240 Hz.

A câmara principal do BV9300 é de 50 MP, com sensor Samsung e ainda é auxiliada pode mais duas câmaras de 8 MP e 2MP. Já a câmara frontal é de 32 MP.

Os novos earbuds Blackview AirBuds 10 Pro

O novo smartphone não foi apresentado sozinho. Com ele chegaram uns earbuds Blackview AirBuds 10 Pro.

Este modelo apresenta-se com um design simples que tem suporte para orelha, ao contrário da maioria da oferta que existe atualmente, o que pode ser uma vantagem para alguns utilizadores.

Tem cancelamento de ruído em chamadas, para que tudo seja ouvido de forma mais clara. O driver é de 16,2mm, tem Bluetooth 5.2 e é à prova de água e poeiras, com certificados IP68 e IP69.

É compatível com Android, iOS e HarmonyOS, a bateria tem autonomia 6 horas e meia de reprodução de música e com a caixa de carregamento o utilizador terá até 36 horas de autonomia.

O novo smartphone Blackview BV9300 está já disponível por um preço especial de lançamento de 257,77€ (IVA incluído). Os novos auriculares Blackview AirBuds 10 Pro ainda não estão disponíveis para venda, mas poderá aproveitar a promoção do modelo Blackview AirBuds 10, por apenas 29,66€ (IVA incluído). A oferta é válida durante 5 dias, até 14 de maio.

Blackview BV9300

Blackview AirBuds 10