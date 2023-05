Chegou o Google Pixel Fold, o smartphone dobrável que todos esperavam

A Google está a apostar de forma única na criação de smartphones e o Pixel Fold é a prova disso mesmo. Quer criar as referências do mercado e foca-se agora num formato com cada vez mais adeptos. Este é o smartphone dobrável que todos esperavam. Vamos conhecer o Pixel Fold da Google.

Depois de muitos rumores e informações, o Pixel Fold é finalmente uma realidade. A Google quis apostar numa área cada vez mais interessante e que os consumidores e os fabricantes estão a apostar. É o seu primeiro dobrável e tem muito para mostrar e oferecer.

Os seus 2 ecrãs oferecem aos utilizadores 5,8 polegadas no exterior e 7,6 polegadas quando este é aberto. Ambos são OLED de 120 Hz com suporte a HDR. A Google acrescenta que a dobradiça de aço do telefone é construída com um "mecanismo sincronizado de eixo duplo e câmara quádrupla".

Let the Pixel family story *unfold* with the latest device, Google #PixelFold, the first foldable made exclusively by us. Get the best of both worlds by using it as a phone when it’s convenient or as an immersive tablet when you need one ↓ #GoogleIO pic.twitter.com/jl76JB3lFF — Google (@Google) May 10, 2023

Ser capaz de dobrar o telefone também permite alguns recursos interessantes. Assim, podemos assistir a um vídeo do YouTube na metade superior com controlos de reprodução na parte inferior. A Google também previu recursos que aproveitam as duas telas simultaneamente, como poder mostrar o texto traduzido no ecrã externo enquanto insere pesquisas do outro lado.

Com um SoC G2 e 12 GB de RAM, o Pixel Fold é praticamente uma versão flexível do Pixel 7 Pro. Para este hardware, a Google tem um preço de 1.799 dólares, o que segue em linha com os restantes fabricantes.