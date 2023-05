Pixel Tablet: A Google volta a apostar nos tabltes, com uma proposta única

A Google sempre esteve próxima dos tablets com várias propostas ao longo dos anos. Agora renova a sua oferta e apresentou o Pixel Tablet. Este é um dispositivo que vai mais longe que as propostas tradicionais e passa a ser mais um ecrã focado em muitos ambientes.

O Pixel Tablet foi projetado desde o início para ser bom naquilo para o qual as pessoas normalmente usam tablets: assistir a vídeos ou jogar no conforto da sua própria casa. Assim, e para além do próprio tablet, esta proposta traz uma doca que é um altifalante dock de alto-falante e que permite carregar a bateria.

Tem um ecrã LCD de 11 polegadas, 16:10, 2560 x 1600 pixels, e molduras ao redor e uma parte traseira fosca. Está disponível em três cores: branco, verde escuro e rosa claro. Embora pareça plástico à distância, o Pixel Tablet tem uma estrutura de alumínio com revestimento de nanotextura, não muito diferente do que o Google usou no passado.

Multiple users? No problem #PixelTablet makes switching between users easy. Quickly access your apps, content, and preferences, all while helping maintain your privacy #GoogleIO pic.twitter.com/GYgeAE530W — Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023

O Pixel Tablet tem o mesmo processador Tensor G2 encontrado no novo Pixel Fold, Pixel 7A. Vem equipado com 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. A bateria fornece até 12 horas de streaming de vídeo entre as cargas e tem uma porta USB-C para carregamento com fio se não tiver a doca.

A Google criou um estojo de encaixe para o Pixel Tablet que possui um suporte integrado e ainda suporta a montagem na doca altifalante. Em termos de preço, a Google colocou o seu novo tablet nos 499 dólares.