Curioso! Firmware de uma unidade SSD escondia música dos Coldplay

Depois de analisar alguns bytes de um firmware de uma unidade SSD distribuído pela Kingston, este engenheiro encontrou algo que o surpreendeu: música dos Coldplay escondida.

A Kingston é uma empresa norte-americana que fabrica e comercializa, principalmente, produtos de armazenamento, como discos rígidos, unidades USB, entre outros. À primeira vista, a multinacional não tem nada que ver com música. No entanto, desta vez, até tem...

O engenheiro e investigador de segurança, Nicholas Starke, observou mais de perto o firmware de uma unidade SSD distribuído pela empresa e analisou alguns bytes.

Qual não foi o espanto quando se apercebeu que ali estava mais do que apenas firmware: estavam também sequências que incluíam a letra da célebre The Scientist, dos Coldplay.

Perante a surpresa, o investigador entrou em contacto com o BleepingComputer e revelou os detalhes da versão do firmware que havia descoberto, a SKC2000_S2681103.

Inicialmente, o arquivo ZIP que está disponível no site oficial da Kingston não desperta qualquer desconfiança. Contudo, ao lado de outros ficheiros, está um de firmware funcional (*.bin), e é exatamente o que está dentro do '.bin' que nos interessa, para este caso.

Depois de descarregar o ficheiro firmware, a partir do site oficial da Kingston, o BleepingComputer confirmou que ele continha sequências que incluíam a letra do êxito dos Coldplay, The Scientist.

Nicholas Starke admitiu que não faz "a mínima ideia" porque a música está no firmware e que, apesar de já ter visto muitas imagens de firnware, isto pareceu-lhe fora do lugar. Efetivamente, para já, não se sabe, em concreto, a razão pela qual a música foi ali parar.