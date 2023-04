Ucrânia usa consolas Steam Deck para controlar torres de metralhadoras

Há mais de um ano que a guerra da Rússia contra a Ucrânia se instalou e todos os dias sabemos notícias sobre este conflito que parece não ter um fim à vista. Temos divulgado notícias que nos mostram que a tecnologia tem sido fortemente usada no campo de batalha e as últimas informações indicam que os combatentes ucranianos estão a usar as consolas portáteis Steam Deck para controlar torres de metralhadoras.

Consola Steam Deck é usada pelos ucranianos na guerra

O objetivo de uma consola é, sem dúvida, jogar jogos. Mas como existem no mercado equipamentos bastante potentes, há quem os use para outras finalidades. Nesse sentido, as notícias recentes dizem que a Ucrânia está a aproveitar todo o poder da Steam Deck para controlar torres de metralhadoras do exército de Volodymyr Zelensky.

Através de uma publicação na rede social Twitter, podemos ver a consola portátil da Valve em ação a controlar uma torre de metralhadoras simples e pequena, mas eficaz, pelas mãos dos soldados ucranianos.

Esta é a nova ferramenta usada pelo exército da Ucrânia e nas imagens vemos um dos soldados a usar a Steam Deck enquanto a torre está a operar e a mostrar que é possível controlá-la com a consola. A torre de metralhadoras usada designa-se "Sablya" e trata-se de um dispositivo automatizado que é controlado remotamente.

Desta forma, a Steam Deck permite que os soldados a usem para controlar a torre e podem mirar e atirar à distância. As imagens foram reveladas pelo TPO Media, que divulga dados sobre a Sablya. O canal diz que esta metralhadora pode ser controlada a uma distância de até 500 metros. Como tal, assim o operador consegue gerir a torre a partir de um local seguro.

A torre pode ser montada no próprio solo ou em veículos. Tem ainda o poder de derrubar e destruir drones que voem a baixa altitude.