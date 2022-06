Características da App Mapas da Apple que ameaçam o Google Maps

A evolução da App Mapas da Apple, embora não tenha sido pontual mas sim gradual, ao longo dos anos, tornou-se mais do que evidente com a chegada do iOS 15. Isto significa que a comparação com o Google Maps, o seu principal concorrente, está agora mais equilibrada do que nunca.

Descubra algumas características da App Mapas da Apple que a igualam (ou superam?) ao Google Maps.

Um modo de condução 3D muito melhorado

Com o já mencionado iOS 15, foi introduzida uma nova interface, e melhorada, para rotas de condução, que é visível nas viagens de carro. E embora esta funcionalidade ainda não tenha sido estendida a todos os territórios, podemos ver imagens que mostram o quão interessante ela é.

Oferece uma vista 3D que realça elementos de todos os tipos. Desde edifícios, elevações de estradas e pontes até árvores e semáforos. Mesmo o número de vias de trânsito e marcas de faixas de rodagem são claramente visíveis para uma melhor condução.

Note que no seu iPhone existe uma funcionalidade que não permite que o perturbem enquanto conduz. Este é um modo que pode ser ativado manualmente, mas também automaticamente quando liga o seu iPhone ao CarPlay, e pode até configurar uma mensagem que é automaticamente enviada para aqueles que lhe escrevem para os informar que está ao volante.

Por mais pequena que esta medida para evitar distrações possa parecer, há mesmo companhias de seguros que já alertaram para a sua eficácia.

Voar sobre cidades sem sair de casa com a App Mapas da Apple

Sabia que é possível sobrevoar grandes cidades, sem ser de avião, helicóptero, ou qualquer outro meio de transporte aéreo?

Esta função, conhecida como Flyover, já existe há alguns anos, mas nunca deixa de impressionar. Pode procurar cidades como Madrid, Barcelona, Paris, ou Londres na App Mapas da Apple e sobrevoá-las com a vista de um pássaro. Para tal, a aplicação oferece a função de iniciar uma "Visita guiada" aos lugares mais importantes em cada local, embora também permita deslocarmo-nos manualmente.

Embora fora da função Flyover, vale também a pena destacar todo o trabalho realizado pela Apple para recriar monumentos importantes nas cidades e para poder obter informações sobre os mesmos. Permite até entrar virtualmente em alguns edifícios históricos e centros comerciais.

Uma 'Street View' que está a cobrir cada vez mais terreno

A possibilidade de fazer um percurso ao nível da rua a partir de um telemóvel foi popularizada pela Google com a sua conhecida função 'Street View'. A Apple levou alguns anos a melhorar o seu sistema e, acima de tudo, a estendê-lo a mais territórios.

A isto junta-se a recente implementação de guias de realidade aumentada, outra função inspirada no Google Maps e que a empresa de Cupertino anunciou com o iOS 15. Uma forma muito visual de fazer percursos pedestres sem se perder, embora ainda não esteja operacional em todos os territórios.

Outras funções da App Mapas da Apple que invejam a Google

Se estiver à procura de mais razões para escolher os Mapas da Apple como a sua aplicação, podemos rever algumas das outras características que tradicionalmente faltavam na aplicação:

Conhecer o estado das estradas e se houver um acidente que aconselhe a tomar um itinerário alternativo é possível com a aplicação. Podemos até ser nós a avisar de um acidente ou qualquer outra circunstância anómala durante a nossa viagem.

e se houver um acidente que aconselhe a tomar um itinerário alternativo é possível com a aplicação. Podemos até ser nós a avisar de um acidente ou qualquer outra circunstância anómala durante a nossa viagem. O sistema de revisão da aplicação começou recentemente a implementar as próprias classificações da aplicação, o que constitui um primeiro passo para tornar a aplicação ainda mais completa sem depender de revisões obtidas de outras plataformas, dado que esta continua a ser a sua principal fonte de dados.

começou recentemente a implementar as próprias classificações da aplicação, o que constitui um primeiro passo para tornar a aplicação ainda mais completa sem depender de revisões obtidas de outras plataformas, dado que esta continua a ser a sua principal fonte de dados. A deslocação em transportes públicos com a App Mapas da Apple tem melhorado muito ao longo dos anos. Não só porque nos permite escolher a melhor rota, mas também porque nos permite salvá-las nos favoritos e conhecer tempos muito exatos.

com a App Mapas da Apple tem melhorado muito ao longo dos anos. Não só porque nos permite escolher a melhor rota, mas também porque nos permite salvá-las nos favoritos e conhecer tempos muito exatos. Ideal se tiver um Apple Watch , especialmente ao conduzir, pois receberá pequenas vibrações no seu pulso e num relance pode ver a indicação sem ter de olhar para o ecrã do seu telemóvel.

, especialmente ao conduzir, pois receberá pequenas vibrações no seu pulso e num relance pode ver a indicação sem ter de olhar para o ecrã do seu telemóvel. A privacidade continua a ser o foco da Apple nesta aplicação, dando garantias totais de que a nossa atividade não é armazenada em qualquer registo.

A decisão entre as duas apps continuará a ser um assunto muito pessoal, mas não há dúvida de que algumas destas características da App Mapas da Apple tornarão muito difícil a vida da Google. Ainda mais se tivermos em conta que alguns deles são exclusivos do serviço da Apple.

