Como esconder as suas aplicações no iPhone e Android

Dificultar o acesso de outras pessoas às aplicações do seu smartphone pode ser algo bastante útil em caso de perda ou roubo do seu dispositivo. Para isso, além de códigos de acesso e verificações de entidade, saiba que o seu iPhone ou Android têm funcionalidades que permitem esconder apps.

Portanto, não perca tempo e descubra como esconder as aplicações mais pessoais no seu iPhone e Android.

Apesar de não se poder comparar à inserção de códigos ou face ID, estes métodos podem atrasar ainda mais a pessoa que está a tentar aceder às suas aplicações. Por isso, tenha em consideração esconder, por exemplo, as suas apps de finanças.

Como esconder aplicações no iPhone

O iOS não conta com um recurso que permite esconder as apps a 100%. O que pode fazer é apenas removê-las do ecrã principal, permitindo o acesso por meio da biblioteca de aplicações (que aparece se deslizar o seu ecrã principal para a direita até não dar mais).

Para remover as aplicações do ecrã principal do seu iPhone:

1. Mantenha o dedo pressionado sobre um dos ícones até que todas as apps comecem a tremer.

2. De seguida, toque no ícone de "-" que aparece no canto superior esquerdo da aplicação.

3. Por fim, confirme a remoção da aplicação do seu ecrã principal ao clicar em "Remover do ecrã principal"

Como encontrar as apps escondidas no iPhone

No iPhone, para encontrar as aplicações que esconder, basta aceder à biblioteca de aplicações (na última página ao deslizar para a direita). Quando chegar a essa página, insira o nome da aplicação para encontrá-la.

Como esconder aplicações no Android

Caso tenha um Android, saiba que é possível ocultar aplicações até da sua biblioteca. Dessa forma, uma aplicação de finanças só pode ser acedida manualmente. Para esconder as suas apps:

1. Abra as "Definições" do seu smartphone e aceda a "Ecrã principal".

2. De seguida, clique em "Ocultar aplicações".

3. Finalmente, escolha as apps que pretende ocultar (basta clicar no círculo localizado no canto superior esquerdo da aplicação que pretende esconder).

Como encontrar as apps escondidas no Android

As apps escondidas só podem ser encontradas manualmente. No Android:

1. Aceda ao menu de aplicações e insira o nome da aplicação na barra de pesquisa.

2. Na página de informações da aplicação, clique em "Abrir" na barra inferior.

