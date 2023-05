O ecrÃ£ do seu Apple Watch ficou “verde” apÃ³s a atualizaÃ§Ã£o do watchOS 9.5? NÃ£o Ã© o Ãºnico

Se tem por hábito atualizar logo o seu Apple Watch, o que é uma boa prática, então já terá instalado o watchOS 9.5. Esta versão traz algumas melhorias, sobretudo ao nível da segurança. Alguns utilizadores, contudo, estão a reportar que os seus relógios começaram a apresentar o ecrã com uma tonalidade esverdeada.

O seu Apple Watch está "verde"? Não, não ficou mais ecológico!

Se tem um seu Apple Watch atualizado, porque tem esse cuidado de o manter em dia, então já terá a versão watchOS 9.5. Esta versão está mais segura, traz algumas novidades, mas também está a deixar os relógios de alguns utilizadores "verdes". Não, não é uma questão de ecologia. É mesmo um bug.

Alguns proprietários do relógio da Apple foram ao Reddit para relatar que, após atualizar para watchOS 9.5, o ecrã do seu smartwatch ficou verde ou cinza. O problema, felizmente, parece estar limitado principalmente quando o utilizador está com as Centrais de notificações ou de controlo abertas. Fora isso, tudo o resto parece normal.

Também não parece afetar qualquer funcionalidade, pelo que o erro de coloração parece ser um problema visual isolado. Ainda é, no entanto, um bug estranho que parece estar a afetar pelo menos o Apple Watch SE, Series 7 e Apple Watch Series 8, segundo os relatos.

Nós por cá...

Instalámos a versão watchOS 9.5 em vários relógios e em nenhum conseguimos reproduzir o problema. Contudo, este tipo de bug deve ficar resolvido numa versão de atualização, eventualmente com o watchOS 9.6, que já está na versão beta 1.

E o seu Apple Watch, tem algum destes sintomas?