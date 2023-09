Noruega instala painéis solares num local onde não há sol

A Noruega escreve direito por linhas tortas e, mais uma vez, tomou uma decisão que pode levantar questões. O país decidiu começar a capturar energia solar num território inóspito, onde o sol não brilha, no inverno.

Colocar painéis solares na rádio Isfjord, no Ártico, pode não parecer uma boa ideia porque temos uma temporada de noite em que está completamente escuro. É claro que não vão produzir nada nessa altura [...].

Começa por explicar Mons Ole Sellevold, consultor técnico da Store Norske.

A Noruega iniciou a captura de energia solar num território onde o sol não brilha, no inverno, como parte de um projeto-piloto que prevê tornar o arquipélago de Svalbard, no círculo polar ártico, mais eficiente.

Conforme partilhado pela Euronews, no total, são 360 painéis solares instalados a 1300 quilómetros do Polo Norte. Estes vão começar a capturar energia do sol e a disponibilizá-la para a antiga estação de rádio Isfjord, que até aqui funcionava em exclusivo a gasóleo.

O objetivo é que, daqui em diante, pelo menos no verão, a Isfjord transmita apenas alimentada a energia renovável e sem emissões poluentes.

[...] é na estação da luz, no verão, que temos o sol a brilhar 24 horas por dia e que também temos um maior albedo, que é o reflexo da luz no ar e na neve, e a baixa temperatura do ar que dá maior eficiência aos painéis.

Continuou Mons Ole Sellevold.

Svalbard, de 61 mil quilómetros quadrados, é habitado por mais de 2500 pessoas, que se veem alimentadas pela energia proveniente de centrais a carvão ou a gasóleo.

O objetivo da Noruega passa por desenvolver um sistema de produção de energias renováveis que permita tornar as comunidades de regiões remotas mais eficientes em termos energéticos e, consequentemente, menos poluentes.