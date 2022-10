A história da Cybertruck da Tesla tem sido confusa e cheia de reveses. Apresentada em 2019, esta pickup já deveria estar no mercado há algum tempo, pelo menos segundo os planos do CEO da marca, Elon Musk.

Com o seu design aparentemente já terminado, é hora de a marca começar a preparar a sua produção. Enquanto esse momento não chega, têm surgido alguns pormenores interessantes. O mais recente vem mostrar que esta pickup poderá funcionar como um barco por algum tempo.

Apesar de parecer um veículo elétrico que tem as suas especificações terminadas, a Cybretruck da Tesla tem estado a sofrer algumas alterações ao longo do tempo. Esta é uma pickup com um design completamente fora do normal, algo que se ajusta bem ao espírito da marca de Elon Musk.

Com a sua entrada em produção praticamente a acontecer, surgem alguns pormenores que parecem mostrar novas facetas para esta pickup. Foi o próprio Elon Musk que revelou a novidade, usando para isso a sua rede social favorita, o Twitter.

Needs be able to get from Starbase to South Padre Island, which requires crossing the channel