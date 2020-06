Cybertruck da Tesla pode passar a ser um veículo anfíbio, diz Elon Musk

A ideia de Elon Musk em ter um “carro elétrico submarino” não é nova. Aliás, já no ano passado, por várias vezes, esta ideia foi passada em comentários do CEO da Tesla. Por muito que possa parecer loucura e apenas conversa, saindo de Musk, seguramente pode vir a ser uma certeza. Como tal, num tweet, o dono da Tesla disse que a ideia de uma Cybertruck anfíbia poderá funcionar.

Além da aposta em veículos para rodar nas estradas e por baixo delas e de veículos para ir ao espaço, o mar também parece estar na mira do excêntrico empresário.

O CEO da Tesla, Elon Musk, falou novamente sobre o potencial anfíbio do Cybertruck numa resposta alegre, no Twitter, a um vídeo de conceito peculiar de uma pick-up totalmente elétrica usada como barco.

Embora interessante, parecia um pouco de ficção científica para os céticos. Mas a ideia de um veículo anfíbio não é tão absurda quanto parece.

Potencial anfíbio da Tesla Cybertruck torna-se viável

Em resposta a uma criativa imagem de computador feita por Slav Popovski, Elon Musk disse: “Eu acho que nós poderíamos fazer esse trabalho.” Notavelmente, Popovski é o mesmo designer 3D que criou uma ideia realista do lançamento do próximo pack de Tesla Roadster SpaceX, para ir dos 0 aos 100 Km/h em pouco mais de 1 segundo.

Apesar de algum “sonho” ainda envolvido, há informações que mostram imagens mais recentes do Tesla Cybertruck no Museu Automotivo Petersen, que revelam que o veículo já poderia ter o design certo para resistir a violações da água. Imagens da comunidade Tesla mostram que várias seções da parte inferior do chassi do Cybertruck são estanques – e a área de suspensão do veículo também é selada.

Isto é significativo, porque as palavras de Elon Musk sobre as capacidades anfíbias do Cybertruck podem ser menos irrealistas do que muitos pensavam inicialmente.

Elon Musk no mercado dos pequenos carros de água

Musk tem frequentemente manifestado o seu amor por veículos que se conduzem, tanto em terra, como em água. Em 2013, comprou o adereço do filme Lotus Espirit S1 do filme James Bond de 1977 “The Spy Who Loved Me” – um filme icónico, porque transformou um carro desportivo num submarino.

O CEO da Tesla disse, mais tarde, que estava desapontado por não se ter realmente transformado num submarino. No entanto, acrescentou que provavelmente tentaria desenvolver um veículo anfíbio com a Tesla.

Musk reconsiderou a ideia durante a sua Reunião Anual de Acionistas de 2019, onde disse que um carro submarino era “tecnicamente possível”. Contudo, admitiu que o mercado de carros aquáticos era pequeno. Falou também com entusiasmo do que surgiu em torno desta ideia.

Portanto, poderemos perceber que a pick-up Cybertruck poderá ser lançada com uma série de ideias revolucionárias, da Terra ao espaço, sem esquecer o solo lunar. Afinal, Elon Musk já mandou um carro elétrico para o Universo.

Leia também: