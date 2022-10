Estamos a poucos dias de conhecer os novos Xiaomi 12T, que vão ser o padrão da marca para os próximos meses. Com uma expetativa grande em torno destas novas propostas, têm surgido informações importantes sobre estes smartphones, mesmo fornecidas pela marca.

Agora, e de forma não oficial, surge mais uma informação importante. Foram conhecidos os preços destes novos smartphones da Xiaomi e os preços estão longe do que seria esperado. Vão surpreender, mas agora pela positiva.

Será já na próxima 3ª feira que a Xiaomi irá revelar ao mundo um lote de novidades muito grande. Com o lema "Make moments mega", este evento servirá para dar a conhecer muitas das novidades, quer no campo dos smartphones, quer no que toca ao IoT e outras áreas.

Com um foco grande nos smartphones, onde vamos ver surgir o Xiaomi 12T em vários modelos, interessa saber não apenas as suas caraterísticas, mas também outro ponto em especial. Falamos do preço a que estes smartphones vão ser vendidos no mercado.

Xiaomi 12T 8/128GB = 580 Euro

Xiaomi 12T 8/256GB = 630 Euro

Xiaomi 12T Pro 8/256GB = 770 Euro

Xiaomi 12T Pro 12/256GB = 800 Euro — Roland Quandt (@rquandt) September 29, 2022

E esta informação foi agora revelada no Twitter, com uma agradável surpresa, face ao que se espera que venham a ser as suas especificações. Falamos de preços que começam nos 580 euros, para o Xiaomi 12T que terá especificações ligeiramente abaixo do modelo de topo, onde marca irá apostar forte.

Face ao hardware que se pensa estar disponível, estes são valores abaixo de muita da sua concorrência. Falamos de um SoC Snapdragon 888 e uma câmara de 108 MP no modelo Xiaomi 12T. Já o topo de gama irá trazer o SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e até 12 GB de RAM, bem como um ecrã AMOLED com 120 Hz.

O grande destaque no Xiaomi 12T Pro será mesmo a sua câmara de 200 MP, algo que a marca tem destacado nos últimos dias. Soma-se ainda uma bateria que poderá chegar aos 5.000 mAh e um carregamento que deverá suportar até aos 120 W.

Espera-se muito deste evento, onde a marca dará a conhecer não apenas o Xiaomi 12T, mas também o Redmi Pad, um aspirador e muito mais. O Pplware irá estar presente no dia 4 de outubro e dar-lhes a conhecer todas as novidades em direto.