Portugal: Já se sabe onde vão ser instaladas as Gasolineiras “low cost”

As gasolineiras low cost espanholas têm sido um sucesso em Espanha. Na prática, trata-se de postos de combustível “self service”, onde o próprio cliente tem de fazer tudo. Portugal vai ter, nesta fase inicial, dois postos. Saiba onde!

Preço dos combustíveis nestas Gasolineiras podem ser até 15 cêntimos mais baratos...

O preço dos combustíveis em Portugal (e também em Espanha) continua com valores elevadíssimos. A fatura é pesada para as famílias e, no caso dos portugueses, não há propriamente alternativa. No entanto, as gasolineiras low cost espanholas Petroprix e Plenoil chegam a Portugal este ano.

De acordo com o JN, os primeiros postos serão instalados na Covilhã e em Águeda. Até 2027 o objetivo é abrirem 120 postos de combustível. Os preços praticados serão até 15 cêntimos inferiores aos do "mercado tradicional".

Segundo declarações de um representante da Petroprix, num próximo ano deverão abril mais 15 postos. Em 2022, a Petroprix ultrapassou os 700 milhões de euros em vendas, duplicando o valor do ano anterior.