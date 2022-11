iPhone 15 poderá “ser obrigado” a trazer estas 8 novidades

A Apple lançou recentemente o iPhone 14 e trouxe algumas novidades interessantes. Aliás, abriu mesmo uma nova e importante estratégia de comunicação, ao agregar os contactos por satélite aos seus smartphones mais recentes. Este é sem dúvida um passo importante e que vai mudar o rumo das comunicações tal como as conhecemos agora. Contudo, e para cumprir determinadas regras, a Apple tem outras importantes implementações a fazer no lançamento do iPhone 15.

Reunimos alguns dos melhores recursos do ‌iPhone de 2023 que são alvo de rumores ou que são já uma obrigação "legal" decretada pelas regras de alguns reguladores.

O iPhone 15 irá seguramente acrescentar algo à funcionalidade de comunicação por satélite. Se agora ainda é apenas em casos de SOS e ainda em certos países, esta opção irá expandir-se. Além disso, com a evolução dos chips, o que acontece todos os anos, o novo iPhone de 2023 trará um novo SoC e, quem sabe, alguns novos chips já com chancela Apple Silicon.

Apesar disso, como temos visto, não será de esperar um iPhone dobrável. Isto porque o componente mais importante nesta tecnologia ainda carece de evolução e melhoramentos consideráveis em termos de qualidade e durabilidade. Então o que iremos, eventualmente, ter na série iPhones 15?

#1 Porta USB-C

Aqui não haverá grande dúvida, até porque já foram os responsáveis da empresa a dizer que não tinham alternativa. Isto porque a Comissão Europeia determinou que a porta USB-C tornar-se-á obrigatória para todos os dispositivos eletrónicos, como telemóveis, tablets e auscultadores, em 2024.

Portanto, espera-se que 2023 marque o fim da porta Lightning para o ‌iPhone‌, com a transição da Apple para USB-C. Isso significa que o utilizador poderá carregar o seu Mac, iPad e ‌iPhone modernos com o mesmo conector.

Há algo que ainda não se sabe. A Apple poderá lançar para a Europa iPhones com USB-C e para o resto do mundo, onde não haja esta imposição, os smartphones com Lightning. Tudo depende do que a empresa entender como mais viável. Tal jogada poderá dar à UE o que eles pretendem, mas dará à Apple o que ela pretende e aos utilizadores o poder de escolha.

Esta mistura de portas já existe no universo iPad, por exemplo. Logo, não seria nada de novo, apesar de não parecer o mais lógico.

#2 Botões de volume e de ligar/desligar sensíveis ao toque

Este é outro rumor que poderá avançar nos novos iPhones. Segundo o que se tem falado, a Apple poderá tirar estes botões físicos e colocar a tecnologia que colocou nos AirPods Pro 2. Uma zona sensível ao toque para aumentar ou diminuir o volume e, do outro lado, uma destas zonas para ligar e desligar o ecrã do iPhone.

Estamos a falar de tecnologias que a Apple usa há muitos anos. Nos touchpad (painel táctil) dos Macs, nos teclados do iPad, nos auscultadores dos AirPods Pro 2, nos Magic Mouse, etc.. Aliás, lembram-se que o Botão Home do iPhone 7 foi uma revolução na altura e funcionou muito bem. Até poderá vir acompanhado com aquele haptic feedback (com motores hápticos), que dá a sensação de botão físico.

O analista da Apple Ming-Chi Kuo tem batido nessa tecla e poderá ser um avanço nesse sentido, por forma a tornar o chassi do iPhone ainda mais impermeável e livre de possíveis problemas mecânicos.

#3 Dynamic Island para todos os modelos

A Apple introduziu a Dynamic Island (Ilha Dinâmica) para o iPhone 14 Pro e Pro Max, enquanto os modelos mais baratos do iPhone 14 continuam a usar um notch. Com o iPhone 15, espera-se que toda a linha de iPhones obtenha a Dynamic Island.

A Dynamic Island é capaz de exibir conteúdo que está a ser executado em segundo plano, como temporizadores e controlos de música, além de mostrar interações como desbloqueio de ‌Face ID‌, pagamentos do Apple Pay, chamadas telefónicas recebidas e muito mais. É interativa, então o utilizador pode tocar-lhe para a expandir.



Por isso, se quiser ter acesso à Dynamic Island, mas não quiser sair para um iPhone Pro, espere pelo iPhone 15.

#4 Ecrãs com os mesmos tamanhos... grandes

A Apple na série iPhone 14 tirou da oferta o iPhone mini. A aposta caiu sobre um ecrã maior e apareceu o iPhone 14 Plus. Não parece estar a ter grande sucesso, mas não há indicações que na linha do iPhone 15 a empresa de Cupertino queira voltar a introduzir um ecrã mais... mini!

Assim, não há, para já, rumores sobre alterações notáveis no design da linha do iPhone 15, portanto, parece que vamos ter os mesmos tamanhos. O iPhone 15 e 15 Pro terá um ecrã de 6,1 polegadas, e o iPhone 15 Plus e Pro Max medirá em 6,7 polegadas.

#5 Câmara com tecnologia de lentes periscópicas

Há anos que ouvimos falar do trabalho da Apple sobre a tecnologia de lentes periscópicas, e 2023 poderá ser o ano da sua introdução. As lentes periscópicas, que já são utilizadas por alguns fabricantes de smartphones Android, têm capacidades de zoom ótico que excedem a gama de zoom disponível com uma lente teleobjetiva padrão.

Com uma lente periscópica, a Apple poderia oferecer 5x ou mesmo 10x de zoom ótico, a partir de 3x nos atuais modelos iPhone 14 Pro.

#6 iPhone 15 Ultra?

Mark Gurman da Bloomberg disse que a Apple poderia substituir a versão "Pro Max" do iPhone 15 por um novo modelo topo de gama "Ultra". Isso estaria de acordo com o Apple Watch Ultra, e poderia dar à Apple uma desculpa para limitar certas características ao iPhone topo de gama, como a tecnologia de lentes de periscópio.

O analista da Apple Ming-Chi Kuo já disse que a lente periscópica poderia ser limitada ao maior iPhone.

#7 SoC A17 com chip de 3 nanómetros

Os modelos iPhone 15 Pro podem ser os primeiros a apresentar um chip de 3-nanómetros do fornecedor da Apple TSMC. Espera-se que a tecnologia do chip de 3 nm aumente o desempenho de processamento em 10 a 15 por cento, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia até 30 por cento.

Se a Apple utilizar um chip A17 de 3nm, seria uma melhoria notável em relação ao A16. Apenas os modelos Pro têm o A16, construído num processo de 4nm, e espera-se que o A17 se limite, de forma semelhante, ao iPhone 15 Pro. Os modelos padrão do iPhone 15 podem ver uma atualização para a geração anterior A16.

#8 Mais memória RAM

Os modelos iPhone 15 Pro poderiam obter 8GB de RAM, a partir de 6GB, talvez para suportar novas capacidades como a tecnologia de lentes periscópio.

Em resumo... estas 8 possíveis novidades estarão, ou não, em cima da mesa dos engenheiros da Apple. Por norma, os saltos tecnológicos são muito bem pensados e já com anos de testes, para que haja qualidade de utilização e não existam problemas para o utilizador. Por isso são dados pequenos passos, mas duradouros.

Como sempre, à medida que o tempo vai passando, uns rumores caem, outros levantam-se a vários concretizam-se. Vamos ver o que nos espera a próxima linha de smartphones da Apple.