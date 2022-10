iPhone vai ter USB-C: Apple diz que “Não temos escolha”

De facto não há escolha e a Apple é obrigada já no próximo iPhone 15 a mudar a sua porta de dados. O Lightning, que apareceu e foi um salto qualitativo na indústria, será agora substituído pela porta USB-C. O conselho da União Europeia (UE) deu a “luz verde” final à diretiva relativa ao carregador universal, prevendo que a porta USB-C se torne obrigatória para todos os dispositivos eletrónicos, como telemóveis, tablets e auscultadores, em 2024.

Portanto, quer a Apple queira, quer não queira... não tem alternativa.

Em comunicado divulgado no dia em que os ministros do Ambiente se reúnem no Luxemburgo, o Conselho da UE dá conta desta aprovação final, apontando que "já não será necessário comprar um carregador diferente cada vez que se comprar um novo telemóvel ou dispositivo semelhante" dado que "todos vão poder ser recarregados utilizando o mesmo carregador".

Esta norma visa melhorar a comodidade do consumidor através da harmonização das interfaces de carregamento e da tecnologia de carregamento rápido e reduzirá significativamente o desperdício eletrónico. Estes argumento, desde há muitos anos rebatidos pela Apple, são agora traduzidos numa obrigatoriedade.

Apple diz que não tem escolha e vai adotar USB-C

A Apple irá finalmente mudar da porta Lightning para a porta USB-C nos seus iPhones. A empresa não anunciou oficialmente nada, mas a sua vice-presidente sénior de marketing mundial confirmou-o numa entrevista com Joanna Stern do The Wall Streeet Journal.

Quando perguntado se a Apple está a mudar para USB-C, Joswiak disse "obviamente que teremos de cumprir, não temos escolha".

Joswiak refere-se ao novo conjunto de regulamentos na União Europeia, bem como no Brasil, que obrigam à utilização do USB-C nos smartphones. Para os utilizadores, isto significará simplesmente que a maioria dos seus dispositivos, quer sejam fabricados pela Apple ou por alguma outra empresa, irão usar o mesmo cabo para carregar e transferir dados.

USB-C: Mas será uma medida eficaz?

Os dados divulgados pelo Conselho da UE revelam que, em 2020, os consumidores da UE compraram aproximadamente 420 milhões de dispositivos eletrónicos, possuindo em média três carregadores para carregar estes dispositivos, dos quais usam regularmente dois.

Assim, em 2024 será tornada obrigatória uma porta de carregamento USB-C para todos os dispositivos eletrónicos, como telemóveis, câmaras digitais e consolas de videojogos, auscultadores e colunas portáteis, ratos e teclados sem fios e sistemas de navegação portáteis.

Mas não serão só os iPhones a estar debaixo do olhar da UE. Todos os computadores portáteis serão igualmente abrangidos pelas novas regras 40 meses após a entrada em vigor da diretiva.

Após ser assinado pelas presidências do Parlamento Europeu e do Conselho, este ato legislativo será publicado no Jornal Oficial da UE e entrará em vigor 20 dias após a sua publicação, com as novas regras a começarem a aplicar-se 24 meses após a sua entrada em vigor.

