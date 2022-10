Está aprovado! Europa vai ter novo carregador universal! E agora Apple?

A União Europeia estava decidida a criar/adoptar um padrão para os carregadores na indústria dos smartphones e outros equipamentos. Esta é uma ideia com vários anos e até ao dia de hoje, muito foi discutido.

Hoje o Parlamento Europeu aprovou carregador universal para a União Europeia.

Carregador universal: Interface USB-C vai tornar-se o padrão

A questão dos carregadores comuns para todos os dispositivos eletrónicos tem sido um dos temas em cima da mesa da Comissão Europeia. O objetivo máximo é reduzir os resíduos eletrónicos e, de certa forma, acabar com a frustração dos consumidores. A verdade é que há empresas que já optaram por deixar apenas o cabo dentro das caixas dos novos dispositivos, abdicando do adaptador de corrente, mas a Comissão quis ir mais longe.

Com 602 votos a favor, 13 contra e 8 abstenções, o Parlamento Europeu aprovou carregador universal para a União Europeia. No que diz respeito a timings, até 2024, a interface USB-C vai tornar-se o padrão no que diz respeito a carregadores para smartphones e tablets. A partir de 2026 será também obrigatório para PCs.

Sob as novas regras, explica o comunicado do Parlamento Europeu, “os consumidores não vão precisar mais de um dispositivo de carregamento e cabo diferentes sempre que comprarem um novo dispositivo”, podendo agora “usar um único carregador para todos os seus dispositivos eletrónicos portáteis de pequeno e médio porte”.

Dispositivos incluídos na legislação

A legislação abrange telemóveis, tablets, câmaras digitais, auscultadores, altifalantes portáteis, consolas de videojogos portáteis, altifalantes portáveis, teclados, ratos, auscultadores portáteis e aparelhos de navegação portáveis. Os teclados terão de ser adaptados aos requisitos 40 meses após a lei entrar em vigor.

Ainda relativamente à interface USB-C, a velocidade de carregamento será adaptada para dispositivos que suportem carregamento rápido.

Ao abrigo da nova lei, os consumidores terão a possibilidade de comprar um novo dispositivo com ou sem dispositivo de carregamento.

Relativamente à gigante Apple, vai ser "obrigada" a adaptar-se. De salientar que esta decisão só foi conhecida depois do lançamento do iPhone 14. Virá o iPhone 15 com interface USB-C?