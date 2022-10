ALERTA: Submarino nuclear russo com torpedos Poseidon “desapareceu”

Com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que não tem faltado são notícias e cenários "estranhos"! Segundo foi revelado recentemente, um submarino nuclear russo com seis torpedos Poseidon desapareceu dos radares da NATO.

Esta "carga" tem a capacidade para “tsunami radioativo” capaz de destruir uma cidade como Nova Iorque.

K-329 Belgorod é considerado o maior submarino do mundo

A informação está a ser avançada pelo “La Repubblica que invoca fontes da NATO. Segundo o que é revelado, este submarino nuclear russo com seis torpedos Poseidon, desapareceu do radar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e o alerta está dado.

No Twitter, através do perfil TPYXA, onde é feito um acompanhamento do estado da Guerra na Ucrânia, é revelado que se trata de um submarino da classe K-329 Belgorod.

O K-329 Belgorod é considerado o maior submarino do mundo. Com 184 metros de comprimento e 15 de largura, o Belgorod pode viajar até 60 quilómetros por hora debaixo de água, aguentando um máximo de 120 dias sem vir à superfície.

O K-329 Belgorod é um projeto modificado do submarino nuclear russo classe Oscar II. Foi originalmente estabelecido em julho de 1992 como um submarino de mísseis de cruzeiro do Projeto 949A.

Transporta um míssil de 24 metros, que pode ser disparado a 10.000 quilómetros debaixo de água e provocar um tsunami radioativo. Segundo o jornal italiano, ao explodir perto da costa, teria capacidade para destruir cidades como Nova Iorque ou Los Angeles.

Em missão desde julho, o Belgorod emergiu no Mar Ártico dias após o ataque aos gasodutos Nord Stream 1 e 2, ao qual chegou a ser associado.