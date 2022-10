Google criou um teclado com quase dois metros de comprimento. Entenda!

Embora estejamos habituados a um determinado conceito de teclado, a verdade é que pode haver outros que funcionam de igual forma, ou até melhor, em termos de praticidade. Nesse sentido, a Google criou um novo conceito com quase dois metros de comprimento.

Mesmo parecendo uma piada, siga para o artigo e entenda tudo!

Os teclados são um elemento importante, praticamente essencial, no corpo dos computadores. Hoje em dia, além dos vários layouts, conhecemos um mundo de possibilidades, com cores, compactos, com e sem teclado numérico, de membrana e mecânicos… há para todos os gostos.

Agora, a Google foi mais longe e desenvolveu um conceito com 1,65 metros de comprimento. De nome GBoard Bar, esta opção destaca-se pelo design peculiar, segundo o qual as teclas estão todas dispostas numa única fila. Aparentemente, se o utilizador tiver bons braços, este formato permite-lhe encontrar as teclas mais rápido.

A ideia surgiu no Japão, onde os gestores da Google foram inspirados pela palavra japonesa “teclado”, “kii-bou-do”. Durante anos, a indústria tem focado a sua atenção no -kii (tecla) e descartado, em certa parte, o -bou (barra). Por isso, este novo dispositivo resulta numa fila única de teclas, que segue a disposição QWERTY: em primeiro lugar, as letras; depois, os números; em terceiro lugar, teclas de elementos e de função; e, por fim, à direita, o Enter.

Apesar de a Google ter publicado as instruções para o uso do teclado, no GitHub, avisou que este “não é um produto oficialmente apoiado” por si. Além disso, embora seja tecnicamente possível de construir, poderá ser só uma ideia descontraída da Google, sem qualquer intenção de ser comercializado.

