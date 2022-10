TSMC decide mesmo aumentar o preço dos seus chips, exceto para a Apple

A TSMC é a maior fabricantes de semicondutores do mundo e tem como clientes algumas das mais poderosas marcas do segmento tecnológico. No entanto, a empresa de Taiwan tenciona aumentar o preço dos seus chips no próximo ano de 2023. Mas a Apple e a Nvidia já se vieram opor a esta decisão.

Contudo, as mais recentes informações adiantam que a TSMC não recua neste aumento de preços, no entanto, parece que a Apple será (novamente) beneficiada.

TSMC vai aumentar preços, mas a Apple terá algumas vantagens

A Apple foi a primeira a recusar o aumento dos preços dos chips da TSMC para o ano de 2023, seguindo-se a Nvidia com a mesma atitude. Esta subida dos preços, entre 6% e 9%, deve-se essencialmente à inflação e ao facto de a queda nos envios de produtos estar a provocar um aumento do stock dos mesmos o que, no fundo, significa dinheiro empatado para as fabricantes, algo que deve ser evitado ao máximo, dada a recessão que se espera que chegue nos próximos tempos.

Mas as informações recentes indicam que a TSMC não vai voltar atrás na sua decisão e vai mesmo aumentar o preço dos seus chips... no entanto, parece que este aumento ver ser efetivamente aplicado e sentido por todas as suas clientes, à exceção da Apple.

A marca da maçã é, de longe, a maior cliente da fabricante de Taiwan, correspondendo a quase 50% de toda a sua produção. Em termos de comparação, a Apple representa uma percentagem de encomendas superior às da AMD e Nvidia juntas.

Por esse motivo, a empresa de Tim Cook será beneficiada neste processo de aumento de preço no sentido em que poderá aceder a um desconto, o qual se vai traduzir numa subida de valor de apenas 3% no caso da marca de Cupertino. Já empresas como a Intel terão um aumento de 6%, enquanto que nomes como a Qualcomm e a MediaTek vão ver alguns dos seus chips a ficar 9% mais caros.

Já há um ano, a TSMC tinha anunciado um aumento de preços entre 10% e 20%, sendo que para a Apple essa subida foi de apenas 3%.