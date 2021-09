TSMC aumenta o preço dos chips da Apple em 3% e da AMD em 5%

Já não é novidade que várias fabricantes de componentes vão aumentar o custo de produção dos seus equipamentos. A TSMC é uma delas e o aumento implementado poderá chegar até aos 20%.

Agora, as informações mais recentes indicam que a Apple já viu o preço dos seus chips aumentar em 3% e a AMD viu um aumento de 5% nos seus wafers.

Um pouco por toda a indústria, as empresas estão a anunciar um aumento do preço da sua produção, o que irá diretamente afetar o valor a que os produtos vão chegar ao mercado. Por exemplo, a TSMC deve aumentar o preço dos seus wafers até 20%, afetando a Apple e a AMD. E esta é a mesma percentagem que a Samsung Foundry também está a pensar aumentar também. No caso desta última, as grandes afetadas serão a Nvidia e a Qualcomm.

Preço dos chips da Apple aumentados em 3% e da AMD em 5%

De acordo com as informações, a TSMC vai aumentar o preço em 20% para processos acima da litografia de 7nm. Já os chips de 7nm e inferior contam com um aumento de 8%.

Mas parece que esta percentagem não é igual para todos os clientes pois há alguns que são 'especiais' e, por isso, merecem um tratamento diferenciado. Um deles é a Apple, que é a maior cliente da TSMC, responsável por 25% da sua faturação e também a maior cliente no que respeita aos processos de fabrico mais avançados.

Como tal, a fabricante taiwanesa tem para a marca da maçã um aumento de preço mais baixo, de 3%.

A AMD é também uma das clientes com benefícios, embora não tão especiais como a Apple. Para esta, a TSMC aumentou o custo de produção dos wafers em 5%. Já os restantes clientes receberam a atualização dos valores com percentagens dentro dos valores oficiais, acima mencionados.

Posto isto, é possível que esta alteração de preços também se reflita no valor final dos produtos, destinados aos consumidores.