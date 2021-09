Bitcoin: Habitantes de El Salvador protestam legalização da criptomoeda

Em junho, o governo de El Salvador aprovou uma lei que prevê a aceitação de bitcoin enquanto moeda legal, assim como acontece com o dólar americano. Apesar da vontade governamental, os cidadãos estão descontentes e alegam desconhecer a criptomoeda.

Recorde-se que, na mesma altura, o Banco Mundial reprovou a bitcoin e recusou ajudar El Salvador no plano de implementação.

El Salvador está a muito pouco de se tornar o primeiro país do mundo a legalizar a criptomoeda. Com uma lei aprovada recentemente, a bitcoin será igualada ao dólar americano já hoje. Para o Presidente da República, Nayib Bukele, a medida aumentará a inclusão financeira, o investimento, o turismo, a inovação e o desenvolvimento económico.

Embora acredite na potencialidade da bitcoin, o Presidente clarificou que a sua utilização será completamente opcional e que os salários e pensões continuarão a ser pagos em moeda normal, dólar americano. Ainda assim, os cidadãos protestaram contra ela.

Não conhecemos a moeda. Não sabemos de onde ela vem. Não sabemos se nos vai trazer lucro ou prejuízo. Não sabemos nada.

Alega Claudia Molina, vendedora de 42 anos, de acordo com a Reuters.

Sendo a bitcoin uma novidade, principalmente enquanto moeda legal, os cidadãos consideram que não houve explicações suficientes sobre a criptomoeda, bem como sobre os seus benefícios. Mais do que isso, mencionam não saber como se procederão as transações.

Eles não nos deram formação. Não nos disseram o que vamos usar ou como fazer a mudança.

Referiu Claudia Molina.

Por sua vez, Carlos Carcah, professor da Superior School of Economics and Business de El Salvador, a adoção de bitcoin como moeda legal “não é necessária, nem conveniente”, além de ter mencionado a sua volatilidade como uma desvantagem.

Contrariamente à maioria dos cidadãos de El Salvador, os entusiastas da bitcoin apoiaram, tanto a mudança, como o seu incentivo – um movimento que estimula as pessoas através da oferta de 30 dólares de criptomoeda, dando as boas-vindas à lei e aumentando o preço da bitcoin.

Apesar do descontentamento, El Salvador já começou a instalar ATMs para bitcoin nas cidades de todo o país. Aí, as pessoas poderão converter as suas moedas digitais em dinheiro, apoiadas por um fundo governamental de 150 milhões de dólares.