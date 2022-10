Hoje é um dia importante para a Xiaomi e para toda a sua linha de produtos. A marca tem mais um evento, agora dedicado às novidades que tem vindo a preparar nos últimos meses.

A expetativa está elevada e a Xiaomi tem certamente muitas novidades para mostrar. Os novos Xiaomi 12T são uma certeza, mas certamente que muitas mais novidades vão surgir. Vamos assistir ao que a marca preparou para os seus clientes.

Os rumores, e até algumas certezas têm surgido sobre o que a Xiaomi está a preparar para o seu evento de hoje. Sob o lema Make moments mega, a marca tem um conjunto alargado de novidades para apresentar.

O grande foco desta apresentação deverá ser o novo Xiaomi 12T e os seus diferentes modelos. A marca tem mostrado muito sobre o que estes smartphones vão trazer, focando-se principalmente na fotografia e do que dela conseguimos fazer.

Claro que, e sendo a Xiaomi, muito mais vai surgir, noutras áreas e com outros argumentos. Vamos assim assistir ao streaming do evento e conhecer as muitas novidades preparadas.

Comentem e digam-nos o que esperam deste evento e das novidades que podem ser apresentadas. A Xiaomi aposta forte e quer surpreender os seus utilizadores com novos produtos.