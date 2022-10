Os estúdios canadianos Ironclad Games, revelaram recentemente que, 15 anos após o lançamento do jogo original, Sins of a Solar Empire II já se encontra em desenvolvimento.

A oficializar a notícia, veio ainda a confirmação de que alguns dos elementos por detrás do primeiro jogo, também se encontram envolvidos no projeto.

Já se passaram quase 15 anos após o lançamento de um dos mais robustos e empolgantes jogos (na altura) de estratégia em tempo real, decorrendo no Espaço profundo: Sins of a Solar Empire. No entanto, para os mais saudosistas e esperançados no regresso deste titulo 4X, a oficialização do lançamento da sequela deverá corresponder a uma tremenda novidade.

E para o desenvolvimento desta sequela, a Ironclad Games recorreu a um novo motor de jogo criado de raiz para tal, o Iron Engine 3. Isto proporciona aos desenvolvedores a possibilidade de criar um mundo mais amplo, mais vasto, mais rico e mais detalhado, recriando, dessa forma, um grande conflito espacial igualmente imersivo e intenso, ao mesmo tempo em que introduz um nível totalmente novo de detalhes e eleva o nível do que significa se tornar o governante de um vasto império espacial.

Seguindo as pisadas do jogo original, Sins of a Solar Empire II é um RTS (jogo de Estratégia em Tempo Real) com uma dinâmica 4X (Explorar mundo, Expandir, Explorar recursos e Exterminar os inimigos) que decorre no espaço profundo.

Sins of a Solar Empire II, tal como no primeiro jogo, explora a trágica guerra entre várias fações intergalácticas. Por um lado existem os desesperados Vasari, os emergentes VEC e o vingativos e mais militaristas Advent, à medida que ambos chocam entre si pelo domínio do universo. Cada espécie, diferencia-se das restantes através das suas habilidades e das respetivas unidades específicas que lhes proporcionam estilos de jogo únicos e diferenciados.

Adicionalmente, foram adicionadas novas mecânicas de jogo, dedicadas a cada fação, assim como também novas unidades foram acrescentadas, e árvores de tecnologias a serem desbloqueadas. Novas sub-fações acrescentam um maior grau de profundidade e imersão, pelo que Sins of a Solar Empire II apresenta muito conteúdo novo que facilmente farão do jogo uma experiência mais evoluída e mais completa que o jogo original.

No decorrer do jogo, os jogadores terão de avaliar em tempo real, não só as mecânicas das suas unidades e adversários, como também dos próprios corpos celestiais, observando as órbitas de planetas e luas enquanto manobram as suas frotas para expansão do império. Por outro lado, o equilíbrio entre o posicionamento de naves defensivas e torres espaciais de proteção será de extrema importãncia, na defesa contra os enxames de mísseis que podem surgir na nossa direção.

"No decorrer do desenvolvimento do jogo, temos apreciado bastante os combates que temos feito entre nós, na Ironclad Games. Combates espaciais esses que se têm revelado massivos, com frotas imensas." refere Brian Clair, Diretor da Stardock "As novas formas de interagir entre nós, assim como com as fações neutrais, conseguem criar em cada jogo, momentos de 'O que aconteceu aqui? Não acredito que isto acabou de acontecer!'"

"O universo de Sins of a Solar Empire II exige uma Galáxia preenchida por milhares de unidades em simultâneo, desde mísseis até aos grandes cruzadores espaciais, mantendo ao mesmo tempo, uma grande fidelidade ao nível gráfico e bom nível de framerates. Para alimentar tudo isto, temos o novo motor de jogo, Iron Engine 3."

"A comunidade gamer foi parte integrante do sucesso do jogo original, Sins of a Solar Empire," adiantou Clair. "Como tal, o novo jogo irá ter uma library de MODs e pensamos que os jogadores irão apreciar, com uma grande quantidade de novidades e features para darem largas às suas imaginações e partilhar com o resto da comunidade."

Sins of a Solar Empire II será lançado para PC, ainda sem data concreta de lançamento.