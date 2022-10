Nvidia segue a Apple a também não aceita o aumento de preços dos chips

Está tudo a aumentar de preço, e tal é simples de observar através de uma simples ida a um supermercado. Mas também o mundo da indústria tecnológica está a sofrer com esta inflação que se sente em praticamente todo o mundo, e está assim a aumentar o valor dos seus produtos.

Mas a Apple recusou que a gigante TSMC aumentasse o preço dos seus chips. E agora a Nvidia, também cliente da poderosa fabricante de Taiwan, seguiu os mesmos passos e recusa-se a aceitar que o preço dos seus componentes fique mais caro.

Nvidia diz NÃO ao aumento de preços da TSMC

Depois da Apple, agora foi a vez da Nvidia mostrar um cartão vermelho à intenção da TSMC aumentar o preço dos seus chips. Esta atitude da criadora das gráficas GeForce RTX impulsiona ainda mais esta 'guerra' entre a fabricante e os seus mais poderosos clientes. E embora as marcas precisem da TSMC e dos seus avançados processos de fabrico, a verdade é que a fabricante taiwanesa também depende muito das encomendas destas e de outras clientes, pois só a Apple é responsável pela compra de cerca de 50% da sua produção.

Segundo as informações reveladas, a TSMC informou a Nvidia que iria aumentar o preço dos seus chips no ano de 2023, e esse mesmo aumento seria entre 6% a 9%, consoante o processo de fabrico. Mas a decisão do CEO Jensen Huang parece ser definitiva ao recusar-se pagar esse aumento já no próximo ano.

Portanto, este é um problema que a fabricante de Taiwan terá que resolver com estas que são duas das suas mais importantes clientes. E caso ninguém ceda, há sempre a hipótese de as marcas migrarem o seu fabrico para as fábricas da Samsung, já que esta foi a primeira a anunciar a sua avançada litografia de 3 nm. Mas caso as marcas aceitem esta subida de preço, possivelmente tal também se vai traduzir em equipamentos mais caros para o consumidor. Há sempre a hipótese de a TSMC manter os preços tal como estão, mas há dúvidas de que tal aconteça.