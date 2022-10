Apoio de 125 euros: Muitos contribuintes indignados por causa do IBAN

O apoio dos 125 euros dado pelo Estado português às famílias portugueses continua a gerar muita discussão. Segundo informações recentes, cerca de 2,5 milhões já receberam o apoio na sua conta do banco, mas cerca de 320 mil transferências não foram processadas devido ao IBAN inválido.

A par deste cenário, são muitos os contribuintes indignados que denunciam que IBAN foi alterado sem consentimento.

O Portal da Queixa continua a receber "inúmeras reclamações" de contribuintes indignados que denunciam que o IBAN foi alterado sem consentimento no Portal das Finanças e que por isso não receberam o apoio extraordinário de 125 euros até ao momento.

Segundo um comunicado enviado, os contribuintes "apontam falhas de segurança à Autoridade Tributária e exigem respostas".

Júlio Mendes, citado pela nota enviada às redações, refere que...

Não consigo entender como uma entidade estatal, que supostamente se gaba de zelar pelos contribuintes, está constantemente a alterar os dados pessoais que deveriam ser privados. Como é possível falarem em que só é permitida a alteração após confirmação do titular da conta, mas colocam lá uma que nunca tive ou vi? Hoje verifiquei que tinha o IBAN de alguém de Lisboa quando nem lá vivo ou vivi

Já a contribuinte Andreia Henriques referiu que...

É inadmissível verificar que o meu IBAN foi adulterado no portal da AT. Isto subentende-se que alguém terá acedido aos meus dados pessoais o que é inadmissível. O meu IBAN é o mesmo há mais de 20 anos e nunca houve qualquer tipo de alteração, e por isso pretendo uma explicação para o facto de agora que estão a dar o suposto apoio extraordinário, estes dados, como se por acaso se alteraram sozinhos

Segundo a análise do Portal da Queixa, há ainda o caso de pessoas que confirmaram os dados como é solicitado e, mesmo assim, depararam-se com um IBAN aleatório. "Há mais de 15 anos que o meu IBAN no site das Finanças é o mesmo. Desde que no seguimento do apoio dos 125€ foi solicitado que houvesse a confirmação do IBAN, já tive que confirmar o meu IBAN por 3 vezes. Das 3 vezes submeti o IBAN correto - e devido às queixas que tem havido - vou com regularidade à página confirmar e, cada vez que lá chego, deparo-me com um outro IBAN que nada tem haver comigo. Já é uma vergonha quem tem o IBAN nas finanças ter que o confirmar, agora depois de confirmado aparecer outro IBAN é uma vergonha maior", reportou o contribuinte Fábio Garcia.

Caso não receba este mês, este procedimento das transferências bancárias vai repetir-se durante os próximos seis meses. Se ainda não sabe se vai receber os apoios extraordinários, pode consultar aqui para ver de imediato.

