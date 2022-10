Última hora: Já pode saber se vai receber os 125 euros

É já amanha que cerca de 5 milhões de portugueses começam a receber um apoio do estado de 125 euros. Como se sabe, só irá receber quem tiver rendimentos inferiores a 37 800 euros.

No portal das finanças já é possível saber se vai receber o Apoio extraordinário atribuído pela AT de 125 euros.

A página agora disponibilizada no site das Finanças permite a consulta do apoio extraordinário atribuído pela AT às famílias com a finalidade de apoiar diretamente o poder de compra das mesmas e mitigar os efeitos do aumento dos preços dos bens essenciais. No total são 2400 milhões de euros que vão chegar "diretamente" aos portugueses.

Como saber se vai ter direito ao apoio do Governo de 125 euros?

O processo é muito simples. Para tal basta aceder ao site das finanças, aqui e validar se cumpre os requisitos estabelecidos.

Relativamente ao apoio dos filhos, essa informação também aparece disponível.

O cheque de 125 euros e o subsídio de 50 euros por filho serão depositados diretamente na conta bancária, a partir do IBAN registado pela Autoridade Tributária ou pela Segurança Social.

De relembrar que no caso do "cheque" de 125 euros, o contribuinte deve ter rendimentos brutos anuais inferiores a 37 800 euros ou 2700 euros por mês (a 14 meses). O apoio de 50 euros por filho é universal para todos os dependentes até aos 24 anos.

Apoio extraordinário atribuído pela AT