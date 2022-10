Espanha criou um selo para as empresas que sejam transparentes sobre os seus algoritmos

A forma como as redes sociais funcionam efetivamente é ainda uma interrogação para muitas pessoas. Mas não para os reguladores. Assim sendo, Espanha criou um selo para as empresas que sejam transparentes com os seus algoritmos.

Esta iniciativa-piloto pode tornar-se uma referência para o resto da Europa, em matéria de regulamentação da transparência.

Seis meses após a criação do regulamento sobre a Inteligência Artificial (IA), um dos seus requerimentos vai ser implementado, em Espanha. Esta será promotora de uma iniciativa-piloto que, caso corra bem, tornar-se-á numa referência para o resto da Europa, quando o tema for a regulamentação dos algoritmos.

Segundo o Cinco Días, a Associação Espanhola de Economia Digital (Adigital), que reúne mais de 525 empresas, será responsável pela criação de um certificado de transparência destinado aos algoritmos. Atualmente, a associação está a testá-lo com quatro empresas - Holaluz, Blablacar, Fintonic e Cabify -, e o objetivo passa por lançá-lo oficialmente em janeiro.

As startups escolhidas para os testes verão o seu algoritmo dissecado, pois a ideia passa por perceber se as empresas são capazes de definir e explicar os seus algoritmos. Isto servirá para “proporcionar confiança e segurança”.

Para obter o selo, as empresas têm de preencher uma série de formulários e modelos – estes não estão ainda completamente definidos, pelo que as empresas escolhidas vão ajudar a finalizá-los.

É importante não nos perdermos em debates filosóficos e que todos concordemos em definir o conceito de transparência do algoritmo, se quisermos aterrá-lo e torná-lo algo prático.

Explicou Alfonso Martínez, diretor de comunicação da Eticas Foundation.

Aqueles que obtiverem o certificado terão um selo que comprova que cumprem a legislação atual proposta pela União Europeia relativamente à IA.

