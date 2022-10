A Europa está a criar uma pressão grande na Apple, com a mudança obrigatória para o USB-C. Se para muitos isto será uma alteração de peso e muito importante, a criadora do iPhone vê-a com outros olhos e não a pretendia abraçar.

Sendo algo que é inevitável, a Apple estará já a trabalhar para fazer a mudança inevitável. A data-limite é o final de 2024, mas tudo aponta para que antes desse momento todo o ecossistema de Cupertino tenha feito a alteração para o USB-C.

Gurman revela que até 2024 USB-C será o padrão

Ainda que de forma muito tímida, a Apple tem começado a abraçar a porta USB-C para as comunicações e carregamento. Com a aprovação pela União Europeia da interface USB-C como o padrão para carregadores para smartphones e tablets tudo terá de mudar e a um ritmo mais acelerado.

Quem aponta agora a mudança é Mark Gurman, apontando as janelas de tempo definidas pela Apple para esta mudança. Em primeiro lugar, e um dos mais esperados, será o iPhone 15 a ter a alteração para a interface USB-C. O iPad de entrada, o único ‌que ainda apresentar um conector Lightning deve mudar para o USB-C no final de 2023.

A mudança do Lightning vai começar em breve

Se a Apple lançar um novo modelo do iPhone SE em março de 2024 com uma porta Lightning e não USB-C, estará ainda em conformidade com a lei da UE. Isso acontece por ser lançado antes do final do ano. Qualquer novo ‌iPhone SE‌ lançado em 2025 ou 2026 terá de apresentar uma interface USB-C.

Todos os modelos do AirPod, assim como o Magic Mouse, o Magic Keyboard e o Magic Trackpad vão precisar de trocar a interface quando as novas versões forem lançadas. Mark Gurman antecipa várias atualizações importantes dos Mac no próximo ano, incluindo um novo iMac e um Mac Pro e provavelmente pode-se supor que a mudança coincide com atualizações de acessórios.

O futuro da Apple é uma solução sem fios

Apesar da mudança inevitável nos produtos da Apple, Gurman disse que acha que a era USB-C será mais curta do que a do conector de 30 pinos ou Lightning. Estes estiveram dispositivos Apple por cerca de 11 anos antes de serem eliminados. Gurman acredita que "o futuro da Apple é sem fios e que alguma versão do AirPower de 2017 ainda se concretizará".

A Apple certamente que não vai parar os seus desenvolvimentos e não parece estar a pretender ficar presa ao USB-C. Caso desenvolva as suas interfaces sem fios não estará a violar a lei imposta pela Europa, garantindo ainda assim a sua independência.