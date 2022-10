E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos das novidades e lançamentos no evento da Xiaomi, analisámos o NBA 2K23, demos nota da chegada dos novos Pixel, e muito mais.

Os mais recentes anúncios de equipamentos tecnológicos mostram bem que este é um segmento sempre e evolução que recheia o mercado com produtos fabricados com as mais inovadoras tecnologias e processos.

Mas por vezes também ficamos a conhecer as novidades um pouco 'sem querer'. E foi o que aconteceu recentemente com a marca Gigabyte que, indiretamente, revelou a existência de novas memórias DDR5 de até 7.400 MHz.

Embora estejamos habituados a um determinado conceito de teclado, a verdade é que pode haver outros que funcionam de igual forma, ou até melhor, em termos de praticidade. Nesse sentido, a Google criou um novo conceito com quase dois metros de comprimento.

Mesmo parecendo uma piada, siga para o artigo e entenda tudo!

A União Europeia estava decidida a criar/adoptar um padrão para os carregadores na indústria dos smartphones e outros equipamentos. Esta é uma ideia com vários anos e até ao dia de hoje, muito foi discutido.

Hoje o Parlamento Europeu aprovou carregador universal para a União Europeia.

Hoje é um dia importante para a Xiaomi e para toda a sua linha de produtos. A marca tem mais um evento, agora dedicado às novidades que tem vindo a preparar nos últimos meses.

A expetativa está elevada e a Xiaomi tem certamente muitas novidades para mostrar. Os novos Xiaomi 12T são uma certeza, mas certamente que muitas mais novidades vão surgir. Vamos assistir ao que a marca preparou para os seus clientes.

O acidente de Chernobyl ainda reside na memória daqueles que, através dos meios de comunicação social ou de qualquer outra forma, acompanharam o desastre. Apesar de ter ficado deserta, a cidade ucraniana começou a ser alvo de investigações, nomeadamente em relação à sobrevivência de algumas espécies, num ambiente comprovadamente inóspito.

Uma das espécies estudada foi a rã preta que, pela sua melanina, sobreviveu até hoje.

O segmento dos veículos elétricos continua em crescimento, mas na área da aviação tem havido uma investigação mais profunda. No entanto, já há aviões totalmente elétricos, e o Alice da Eviation Aircraft é um exemplo.

Recentemente, registou-se um marco na história da Aviação, pois a aeronave Alice, que é totalmente elétrica, já fez o seu voo inaugural.

A magia da NBA está de regresso! NBA 2K23 já chegou naquele que era o momento muito esperado por milhares de fãs de basquetebol.

A maior e mais mediática competição desportiva de basquetebol chega-nos novamente pelas mãos da 2K Games (estúdios Visual Concepts) e, depois do fantástico NBA 2K22, será que consegue surpreender?

Nós já tivemos o privilégio de experimentar NBA 2K23 e convidamos-vos a ver como correram os nossos primeiros cestos e afundanços...

A marca Infinix não é popular no segmento dos smartphones, no entanto, está presente no mercado desde 2013. Esta tecnológica acabou de apresentar mais um produto, o Infinix HOT 20 5G, com especificações bastante interessantes por cerca de 220 €.

O Infinix HOT 20 5G vem com câmara de 50 MP, ecrã com taxa de atualização de 120 Hz, bateria de 5000 mAh... mas há mais para descobrir.

A Google não tinha os seus Google Pixel 7 propriamente em segredo. Os novos smartphones já eram esperados hoje numa apresentação detalhada ao lado de uns novos earbuds, um tablet e do primeiro smartwatch o Pixel Watch.

Os novos Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro mantém as linhas de design da série anterior, trazem o SoC proprietário Tensor G2 e câmaras principais de 50 MP... além do Android 13.

A tinta mais branca do mundo, que figura na edição deste ano do Guinness World Records – mantém as superfícies tão frias que poderá reduzir a necessidade de ar condicionado. Segundo os investigadores da Purdue University, que criaram a tinta, foi desenvolvida uma nova formulação que é mais fina e mais leve. Este material tornou-se ideal para irradiar calor para longe de carros, comboios e aviões.

Aliás, esta tinta é de tal forma eficaz que poderá mesmo ajudar a arrefecer o planeta.

A aposta da Renault nos carros elétricos tem sido suportada com a chegada de muitos protótipos e muitos conceitos. A sua frota com estas tecnologia é cada vez maior e com as propostas mais maduras e com maior autonomia.

Para atrair os consumidores e dar presença da marca, têm sido trazidos muitos clássicos, convertidos para a nova realidade. O próximo a ser uma realidade é a conhecida Renault 4L, que chegará numa versão que aparenta ser um crossover.