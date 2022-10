A linha Redmi é mais uma das apostas de sucesso da Xiaomi. Não sendo equipamentos que compitam com diretamente com o que a marca apresenta em seu nome, conseguem ter argumentos importantes para o setor de mercado onde se coloca.

Para alargar ainda mais o que oferece, e mostrar que não se foca apenas nos smartphones, surgem agora duas novidades. O Redmi Pad chegou e traz com ele os novos Redmi Buds 4 Pro.

Um tablet com tudo o que precisas: Redmi Pad

A chave para a experiência audiovisual imersiva do Redmi Pad são os quatro altifalantes equipados com Dolby Atmos® e a taxa de atualização do ecrã de 90Hz. Com um ecrã de 10,61" e baixa latência visual, este dispositivo foi concebido para elevar a sua experiência de entretenimento, sendo também o primeiro o tablet no mundo a receber a certificação SGS de baixa fadiga visual.

Além disso, o Redmi Pad conta com certificação de baixa luminosidade atribuída pela TÜV Rheinland, o que garante que os seus olhos estão bem protegidos mesmo quando está a visualizar conteúdo durante maiores períodos de tempo.

Com uma câmara frontal de 8MP com 105° de ultra grande angular e tecnologia FocusFrame , este dispositivo está perfeitamente calibrado para videoconferências em grupo, garantindo que ninguém fica de fora.

Alimentado por uma bateria de longa duração de 8.000mAh e equipado com um carregador de 22,5W, suportando carregamento rápido de 18W, o Redmi Pad assegura uma diversão sem fim para maratonas de jogos, visualização de filmes ou mesmo para tirar fotografias, sem se preocupar com a bateria.

O Redmi Pad está disponível para venda em Portugal a 299,99€ na versão 4+128GB e a 329,99€ na versão 4+64GB.

Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4: o som que procuras

A marca também lança hoje no mercado os novos Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4. Estes novos equipamentos são ideais para quem tem um estilo de vida em movimento, graças à sua espantosa longa bateria combinada com um tempo de carregamento reduzido.

O chip de baixa potência permite uma bateria que dura 30 horas e 36 horas*, respetivamente, contando com a caixa de carregamento. Com um único carregamento, os novos Redmi Buds 4 podem durar até 6 horas e com apenas 5 minutos de carregamento é possível ouvir até uma hora de reprodução de música.

Os novos Redmi Buds 4 Pro, por outro lado, duram até 9 horas com um único carregamento e permitem ouvir até duas horas de música com um carregamento de cinco minutos. Os Redmi Buds 4 e 4 Pro estão equipados com dois modos de transparência*, que permitem ao utilizador estar atento a tudo o que se passa ao seu redor.

Esta série é um excelente aliado para chamadas e videoconferências, dado que os Redmi Buds 4 chegam com cancelamento de com dois microfones, e os Redmi Buds 4 Pro estão equipados com cancelamento de ruído com três microfones, emparelhado com algoritmos de IA que identificam com precisão a voz humana e o ruído ambiente.

Os Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro já estão à venda em Portugal com o PVP de 59,99€ e 99,99€ respetivamente.