A aposta da Renault nos carros elétricos tem sido suportada com a chegada de muitos protótipos e muitos conceitos. A sua frota com estas tecnologia é cada vez maior e com as propostas mais maduras e com maior autonomia.

Para atrair os consumidores e dar presença da marca, têm sido trazidos muitos clássicos, convertidos para a nova realidade. O próximo a ser uma realidade é a conhecida Renault 4L, que chegará numa versão que aparenta ser um crossover.

Ainda se lembra da Renault 4L?

A Renault 4L é um ícone único da marca francesa e que mesmo estando já longe da sua produção ainda cativa os amantes dos automóveis. Esta proposta esteve no ativo desde os anos 60, terminando a sua produção durante os aos 1990.

Seguindo a linha da eletrificação de toda a frota da marca, o Renault 4L poderá ver agora chegar uma versão baseada num elétrico e com argumentos mais modernos. A mesma forma clássica será adaptada para surgir reinventada para criar um novo crossover.

Em breve será um crossover elétrico

Por agora existe apenas a promessa de uma novidade e um conjunto muito limitado de imagens, pouco claras e a procurar ser apelativas. Há, ainda assim, muita informação sobre a sua forma e alguns elementos estéticos que vão ser bem visíveis.

Assim, temos já os conhecidos faróis LED, que se vão alargar pela zona frontal e criar uma imagem bastante apelativa. Esta iluminação vai também estar presente noutras zonas desta nova Renault 4L. Contem ainda com tejadilho preparado para transporte de carga e uma área traseira também ajustada a transportar bicicletas ou outros.

Carro apresentado nos próximos dias

Estamos ainda longe de ver a Renault 4L elétrica e modernizada. Esta deverá chegar às estradas só em 2025, mas vamos ter novidades muito em breve. A sua apresentação será feita no Salão Automóvel de Paris, já no próximo dia 17 de outubro.

Esta mudança segue o que a marca já tem mostrado. O novo Renault 5 foi revelado e parece dedicado às pistas. Agora, e noutro registo, chegará a nova Renault 4L, num formato crossover e preparado para ir a todo o lado.