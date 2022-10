Apesar de a Google ter sob sua responsabilidade um dos produtos mais importantes do universo móvel, assume também uma posição importante com os seus Pixel. Estes são os smartphones com o Android “puro”. Ainda assim, e mesmo vindo de uma empresa como a Google, as suas vendas ficam longe dos números de outras marcas.

Uma nova avaliação veio comparar as vendas dos Pixel da Google com os da Samsung e a diferença é muito, muito grande.

Muitos anos ligada aos smartphones Android

Há muitos anos que a Google resolveu apostar também nos smartphones. Inicialmente criou a linha Nexus, onde se associava a marcas como a LG, a Huawei ou outras. Nesses smartphones a experiência Android era o mais pura possível. Em 2016 chega a linha Pixel e estes passam a ser 100% responsabilidade da marca.

Em termos de vendas, e porque não está em todos os mercados, os números são reduzidos. Os dados da IDC apontam para que desde 2016 a Google terá vendido 27,6 milhões de unidades destes smartphones.

Since Google launched Pixel phones in 2016, it's sold 27.6 million units. That's 1/10 of Samsung's 2021 sales. In other words, Google would need 60 years to sell as many phones as Samsung sells in one.



Data: IDC — Vlad Savov (@vladsavov) October 4, 2022

Comparar as vendas da Google com a Samsung

Este número é manifestamente baixo, ainda mais se for comparado com as vendas que uma empresa como a Samsung consegue durante um ano. Em 2021, esse valor total de vendas da Google corresponde a apenas um décimo do que foi conseguido pela marca sul-coreana.

A comparação pode ir ainda mais longe e refletir o tempo que demoraria à Google para conseguir atingir esse patamar de vendas. A conta foi feita e os números apontam para 60 anos para que a Google conseguisse vender tantos smartphones como a Samsung tem num ano.

Wouldn't have guessed that the Pixel 3 would be the pinnacle of sales success. Another interesting bit: whenever there have been two sizes, the smaller Pixel has sold better. pic.twitter.com/QOqf7bUg2h — Vlad Savov (@vladsavov) October 6, 2022

Os Pixel têm uma posição única no mercado

Esta pode parecer uma posição fragilizada para a Google e uma perda de tempo para a gigante das pesquisas. Na verdade, estas não competem entre si e são até uma salvaguarda para a Google. Em muitos mercados são a forma de ter o Android presente e até a dominar as vendas.

Quanto ao investimento da Google nos seus Pixel, este é também facilmente compensado. A marca tem ali um lote de smartphones para mostrar o que pode e deve ser a oferta Android. É também onde testa muitas das novidades para o seu sistema e mostra como este irá evoluir.