Xiaomi quer ajudá-lo nas limpezas da casa e apresentou duas grandes novidades

A Xiaomi fez hoje um grande evento dedicado ao mercado europeu com a apresentação de vários produtos. O Xiaomi 12T foi a estrela da tarde, mas a fabricante chinesa, apresentou também uma nova Mi Band, um tablet, earbuds e alguns produtos dedicados à casa.

Entre eles estão dois novos aspiradores, um robô e um vertical, que prometem ser aliados perfeitos para a limpeza do dia a dia e até para a mais profunda.

Xiaomi Robô Aspirador X10+, um topo de gama da limpeza autónoma

O Xiaomi Robot Vacuum X10+, o mais recente na linha de aspiradores robot da Xiaomi, foi concebido para uma limpeza extrema e inteligente. Juntamente com a sua estação-base inteligente, o dispositivo consegue manter a esfregona húmida enquanto limpa, esvaziar o lixo no reservatório próprio para o efeito, limpar e secar a esfregona quando não está em utilização, evitando a retenção de humidade e odores quando não está a ser utilizado, e encher de novo o depósito da água. Isto é uma verdadeira automatização do processo, trazendo a cada casa uma experiência de limpeza mais eficiente e sem problemas.

A esfregona pode levantar-se quando o sensor ultrassónico incorporado deteta automaticamente as alcatifas, ao mesmo tempo que capta partículas de pó com os seus 4.000Pa de potência de sucção. A esfregona de dupla rotação realiza uma limpeza pressurizada para remover as manchas mais resistentes. Ao proporcionar a limpeza de toda a casa de forma inteligente, permite que qualquer pessoa se liberte de trabalhos domésticos demorados e repetitivos após um dia de trabalho atarefado.

O Xiaomi Robot Vacuum X10+ é alimentado pelo sistema patenteado S-Cross AITM, permitindo-lhe evitar todos os objetos no seu percurso para uma limpeza com um acabamento perfeito. Este equipamento também vem com um laser de dupla linha e uma câmara RGB para deteção de alvos. Juntamente com a navegação LDS, o aparelho planeia um percurso de limpeza eficiente, independentemente do tamanho e configuração da casa, além de contar com certificação TÜV Rheinland de acordo com as suas normas de cibersegurança e proteção de forma a garantir total privacidade.

O Xiaomi Robot Vacuum X10+ vai estar disponível para venda em Portugal até ao final do ano a partir dos 899,99 euros.

Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series

Como nova categoria de aspiração “wet-dry” da marca, os Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series foram concebido para trazer uma experiência de limpeza inovadora a todas as casas. Esta série chega com duas versões – Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum; ambos são maestros de limpeza com três funções – aspirar, lavar e esfregar.

Alimentado por um sistema inteligente de deteção de sujidade, a função adaptativa incorporada permite que o dispositivo ajuste automaticamente a potência de limpeza com base na quantidade de poeira identificada. Qualquer sujidade, não importa se é uma poça de resíduos líquidos ou pelos de animais, pode desaparecer com apenas um clique.

Por um lado, o Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum está equipado com um modo de limpeza a 75°C, alta temperatura, que pode proporcionar uma sessão de limpeza ainda mais completa. Este equipamento vem com funcionalidade de autolimpeza, é capaz de encher novamente o seu depósito com água e limpar-se e secar automaticamente, tudo através de uma estação base inteligente tudo-em-um.

Por outro lado, o Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum é o melhor companheiro para casas com cantos e arestas de difícil acesso. A limpeza é um ‘passeio no parque’ com a escova de rolos sem emaranhado, especificamente concebida para cobrir espaços maiores e com uma pega ajustável a 90 graus, que ajuda a limpar de forma eficaz por baixo da maioria dos móveis.

O Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series vão estar disponíveis em Portugal até ao final do ano com um PVP de 599,99 euros já a versão Ultra conta com um PVP de 899,99€.