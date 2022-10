Smartphone Infinix HOT 20 5G chega por cerca de 220 €

A marca Infinix não é popular no segmento dos smartphones, no entanto, está presente no mercado desde 2013. Esta tecnológica acabou de apresentar mais um produto, o Infinix HOT 20 5G, com especificações bastante interessantes por cerca de 220 €.

O Infinix HOT 20 5G vem com câmara de 50 MP, ecrã com taxa de atualização de 120 Hz, bateria de 5000 mAh... mas há mais para descobrir.

A Infinix apresentou o seu mais recente smartphone, o Infinix HOT 20 5G. Este dispositivo posiociona-se na gama média/baixa, numa faixa de preços muito procurada.

Acerca da Infinix A Infinix foi fundada em 2013 com o compromisso de conceber tecnologia de ponta elegante com foco em dispositivos inteligentes construídos para proporcionar experiências fantásticas com smartphones. É uma das marcas de smartphones de mais rápido crescimento, vendida em mais de 40 países, com serviços de reparação rápida em 2 horas em mais de 2000 centros de Serviço, com mais de 100 milhões de clientes servidos.

O HOT 20 5G vem com um processador de 6nm da MediaTek, um Dimensity 810, com 4 GB de RAM que podem ser estendidos até 7 GB, recorrendo ao armazenamento interno. Uma funcionalidade cada vez mais usual nos smartphones atuais, sendo útil principalmente em ambiente de jogo. De armazenamento interno oferece 128 GB.

O ecrã do smartphone tem 6,6" com resolução FullHD+, com taxa de atualização até 120 Hz, com quatro níveis de ajuste, e uma taxa de resposta ao toque de 240Hz.

As câmaras são outro dos argumentos deste smartphone, sendo que apresenta um módulo duplo na traseira, com câmara principal de 50 MP com modo noturno avançado.

A bateria é 5000 mAh com carregamento a 18W. Segundo a fabricante, a autonomia pode ir até aos 3 dias com uma utilização normal a moderada.

O smartphone Infinix HOT 20 5G está disponível nas cores Racing Black, Space Blue ou Blaster Green, em promoção de lançamento, por cerca de 220€ (IVA incluído).

Infinix HOT 20 5G