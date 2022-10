Gotham Knights é um dos jogos que se avizinha e que mais expetativas tem vindo a gerar, tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui).

Com lançamento previsto para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, foram reveladas recentemente as características do jogo em PC. Venham conhecê-las.

É, sem dúvida, um dos jogos em maior destaque deste final de ano. Gotham Knigts encontra-se a menos de um mês do seu lançamento e vai apresentar uma cidade de Gotham como ainda não foi vista, assim como um leque de heróis que rapidamente iremos aprender a apreciar.

O jogo, que se encontra a gerar fortes expetativas, encontra-se a ser desenvolvido pela parceria entre a Warner Bros. Games e a DC que, recentemente revelaram um novo trailer sobre as suas características para PC.

Gotham Knights será um RPG de ação que decorre numa cidade de Gotham aberta à exploração e irá correr no PC.

Este novo vídeo revela as diferentes características visuais de alta qualidade que os jogadores podem esperar nesta versão PC, incluindo resolução 4K, frame rate ultra-alto, reflexos ray-traced, bem como Nvidia DLSS 2, AMD FSR 2 e Intel XeSuper Sampling (XeSS) para melhor performance.

Os jogadores de PC podem ainda esperar também, por várias opções de personalização, bem como suporte para múltiplos monitores ou monitores ultrawide em Gotham Knight no lançamento, a 21 de outubro de 2022.

Gotham Knights apresenta a Família Batman e os jogadores assumem os papéis de Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, uma nova guarda de fantásticos super-heróis da DC que têm que se erguer como os protetores de Gotham City após a morte de Batman.

Desde a resolução de mistérios que ligam os capítulos mais sombrios da história da cidade até a derrota de vilões notórios em confrontos épicos, os jogadores irão enfrentar uma série de desafios à medida que evoluem para sua própria versão do Cavaleiro das Trevas.

Gotham Knights tem data de lançamento prevista para 21 de outubro de 2022, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.